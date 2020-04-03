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Дезинфицируя Стену плача, Израиль «не забывает» и арабских офицеров

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетный удар ВВС Израиля, нанесенный накануне в сирийской провинции Хомс, был нацелен на встречу высокопоставленных офицеров Сирии и Ирана.

По данным источников арабского портала Shorouk News, среди участников совещания на авиабазе «Шейрат», расположенной в 38 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Хомс, мог находиться командующий силами спецназначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Исмаил Каани.

Впрочем, как отмечают другие ближневосточные издания, нахождение преемника легендарного иранского военачальника Касема Сулеймани, убитого в начале этого года в результате авиаудара ВС США в Международном аэропорту Багдада, может быть просто выдумкой.

Также стало известно, что в Израиле в связи с эпидемиологической ситуацией из Стены плача в Иерусалиме извлекли записки, а её саму продезинфицировали. Об этом сообщает   Министерство туризма еврейского государства.

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Страны
Израиль
Ирак
Иран
Сирия
США
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