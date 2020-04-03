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ЦАМТО

Более 1,5 тыс. наименований насчитывает парк учебно-тренировочных средств РВСН

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учения РВСН
Командно-штабные учения РВСН в Свердловской области, Россия.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

ЦАМТО, 2 апреля. В РВСН создана система подготовки специалистов с широким использованием учебно-тренировочных средств, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.

Имеющийся в РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1,5 тыс. наименований.

Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий в различных ситуациях.

В интересах РВСН разрабатывается целая линейка уникальных тренажерных комплексов. Программное обеспечение и состав информации новейших учебно-тренировочных средств идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые агрегаты ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс". Причем для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажеры, которые заведены в единую учебно-тренировочную сеть. Это позволяет военнослужащим отрабатывать на тренажерах не только задачи несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, но и проводить виртуальные командно-штабные тренировки с выполнением условных пусков ракет.

В этом году планируется провести около 50 испытаний тренажеров, в том числе с 3-D и 5-D графикой для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
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