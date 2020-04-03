Войска ПНС Ливии уничтожают командиров армии фельдмаршала Хафтара

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) объявило о ликвидации полевых командиров, сражающихся под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, в районе Аль-Вишка и на территории к западу от города Сирт. Силы ПНС нанесли удар по главному оперативному штабу Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Аль-Вишка, в результате чего командир оперативного штаба Большого Сирта генерал-майор Салим Деръяк аль-Фарджани и его помощник Каддафи ас-Садаи погибли. Об этом в своей передаче сообщила телекомпания Катара «Аль Джазира» (Al Jazeera).

27 марта, в ходе столкновений между силами ПНС и ЛНА погибло пять высокопоставленных генералов, включая командира бригады по защите нефтяных месторождений в районе Ас-Серир Али Сейда ат-Табави. Он был приближенным Хафтара и отвечал за вербовку наемников из «джанджавидов» и африканцев. В 2014 году вместе с Хафтаром воевал в районе Бенгази. Затем глава ЛНА назначил его командиром батальона. Ат-Табави привел африканских наемников на нефтяные месторождения, в порты нефтяного района Аль-Хилаль, на военную авиабазу Аль-Джафра и в город Сирт.

В течение двух дней погибли командир 302-й бригады Салех аль-Кабси аль-Магриби и командующий ее артиллерией Муса аль-Магриби, начальник оперативного штаба Валида ад-Дибар аль-Фарджани и начальника разведки операционного штаба Большого Сирта Дау аль-Меграхи. Были уничтожены начальник береговой охраны в районе Аль-Вишка Сабер аль-Матхар, сотрудник оперативного штаба Большого Сирта Мухаммед аль-Мадждуб аль-Вафи и командир 103-й бригады Халид Крис.

Вооруженные столкновения возобновились после того, как силы ЛНА произвели артиллерийский обстрел жилых кварталов в Триполи. ПНС объявило о начале операции «Шторм мира» в ответ нарушение перемирия со стороны ЛНА.

Член «Бригады мучеников Сирта» Валид Мухаммед заявил, что 27 и 28 марта пять самолетов ВТА Ил-76 доставили десятки раненых и погибших из Сирта в город Бенгази. «Все раненые в ходе военных столкновений проходят лечение в больнице Ибн Сина, которую охраняют службы безопасности. Стоит отметить, что раненых настолько много, что тем, кто получил легкие ранения, помощь оказывают прямо во дворе больницы. Кроме того, большинство кабинетов были превращены в отделения неотложной медицинской помощи», - сказал он. В интервью «Аль-Джазире» Мухаммед сообщил, что после убийства полевых командиров лидеры армии Хафтара пришли в замешательство. Их очень огорчила гибель генерала аль-Фарджани. Скорее всего, полагают эксперты, новым начальником оперативного штаба Большого Сирта станет представитель племени аль-Фарджани, поскольку фельдмаршал в этом районе предпочитает полагаться на своих соплеменников.

Представитель ВС ПНС Мухаммед Кануну подтвердил, что ВВС страны возобновили атаки против сил ЛНА. По его словам, ПНС начало новую военную операцию «Шторм мира» в ответ на нарушение перемирия и возобновление ракетных обстрелов жилых кварталов, жертвами которых стало гражданское население. «Мы нанесли удары по позициям армии Халифа Хафтара. Ракетному обстрелу подверглась группа африканских наемников, три бронеавтомобиля и грузовик с боеприпасами», - сообщил Кануну. Он также заявил, что ракетному обстрелу подверглось здание в населенном пункте Каср бен Гашир, где предположительно находились российские наемники, обстреливавшие жилые кварталы Триполи. Кроме того, Кануну подтвердил, что армии ПНС удалось уничтожить склад боеприпасов в районе Каср бен Гашир к югу от столицы.

Официальный представитель военной кампании «Вулкан гнева» Мустафа аль-Меджеи заявил, что армия Хафтара понесла значительные потери, в несколько раз превышающие тот ущерб, которые что она претерпела в ходе военных действий в районе Абу Курайн. «Мы обнаружили погибших соратников Хафтара после ожесточенных боев к востоку от Мисураты. Отмечу, что реальное число погибших за последние два дня превысило 120 человек», - добавил аль-Меджеи. Он сообщил, что в ходе столкновений всего за два дня погибло свыше десяти близких соратников Хафтара и большое количество командиров и эти потери будет трудно восполнить. По словам представителя, на стороне фельдмаршала сражаются наемники, но они лишь «пушечное мясо», которое бросают на передовую. «Мы видели, как ранее Хафтар потерпел поражение, поэтому сейчас он сменил тактику. В настоящее время он подвергает ракетному обстрелу

гражданское население», - сказал аль-Меджеи и подтвердил, что в боевых действиях принимали активное участие принимали подразделения ВВС Египта и ОАЭ. Они наносили удары по жилым кварталам и гражданским объектам и после этого войска Хафтара подверглись нападению со стороны армии ПНС.

Член Высшего государственного совета Ливии Аль-Касим Дабарс заявил, что армия Хафтара за два дня потеряла в боях множество ливийских, африканских и российских наемников, заблуждаясь в том, что она сможет взять Триполи. «Бои в восточной части Мисураты дорого обходятся Хафтару. Ежедневно оперативные штабы и командование подвергаются авиационным и артиллерийским ударам, которые вскоре приведут к полной ликвидации сил Халифа Хафтара и его сторонников», - сообщил член совета. В интервью «Аль-Джазире» он отметил, что Хафтар выполняет указания региональных и международных лидеров. Он не будет следовать голосу разума даже в условии кризиса, который сегодня переживает Ливия. Все решения принимают Египтом и ОАЭ. Именно они вынуждают Хафтара методично уничтожать ливийский народ.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»