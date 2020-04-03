ЦАМТО, 2 апреля. Польша проанализирует необходимость закупки американских истребителей F-35 в связи с надвигающимся экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM.

"В данную минуту нет никакого решения, чтобы отказаться от этой покупки. Посмотрим. Сегодня мы еще не знаем многих вещей. Сегодня мы знаем, что будет кризис, но не знаем, насколько он будет глубокий, и сколько он будет продолжаться по времени", – сказал Я.Сасин.

"Мы, наверное, будем анализировать эти закупки… В этот момент я не могу сказать, так или иначе будет, потому что нет решения", – добавил он.

Как напоминает агентство, Польша в январе текущего года подписала контракт на покупку в США 32 истребителей F-35. Стоимость контракта составляет около 4,6 млрд. долл.

Согласно текущим планам, ВВС Польши должны приступить к полноценной эксплуатации истребителей F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта планируется произвести в 2024 году. Пока же на аэродром авиабазы в Демблине приземлился демонстрационный экземпляр F-35. Планируется, что F-35 придут на смену истребителям МиГ-29 и Су-22 советского производства, которые до сих пор находятся на вооружении ВВС Польши.