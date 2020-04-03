Польское издание: Североатлантический альянс в прежнем виде уходит в прошлое

Источник изображения: topwar.ru

Сейчас НАТО находится в условиях, напоминающих биологическую войну. И в этой обстановке североатлантическая солидарность подвергается серьезным испытаниям.

Об этом пишет польское издание wPolityce.

Вооруженные силы Испании просят НАТО оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Соединенные Штаты отказываются от участия в европейских военных учениях. На двух американских авианосцах в Тихом океане обнаружили инфицированных COVID-19. В этих условиях военные стран НАТО оказываются перед сложным выбором приоритетов: или продолжать укреплять североатлантические интересы, или пожертвовать ими ради национальной безопасности.

Коронавирус смоделировал один из вариантов будущей мировой войны, в которой могут применить (и наверняка применят) биологическое оружие. Под угрозой оказалась система снабжения и логистика, вокруг царит атмосфера устрашения, неопределенности, а иногда и дезинформации.

Разница между реальной войной и нынешней ситуацией только в том, что нет противника, который ведет против альянса военные действия.

В условиях пандемии и следующим за ней экономическим кризисом очень трудно будет требовать от участников Альянса тратить два процента бюджета на военные расходы. Особенно это касается стран Южной Европы, которые наиболее пострадали от коронавируса.

В этой ситуации в США, наверняка, все более популярным станет мнение, что обороной Европейского континента должны заниматься сами европейцы.

В странах НАТО вскоре каждый будет сам за себя. Процесс смены североатлантических приоритетов на национальные уже начинается. В Европе волна миграции стала нести, помимо прочих, и биологическую угрозу. Одним из первых существенных «звоночков» отхода стран НАТО от североатлантического единства стал вывод британского контингента из Ирака, который теперь займется решением внутренних вопросов на территории королевства.

Урезание военных бюджетов, сосредоточенность на внутренних проблемах в ущерб общим – яркие черты национального эгоизма, все более ярко проявляющиеся среди членов НАТО.

Всё это говорит о том, что после пандемии COVID-19 Североатлантический альянс больше не будет таким, как прежде, подводит итог польский автор.