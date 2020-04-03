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Независимое военное обозрение

Пентагон закрывает информацию о COVID-19

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

Министерство обороны США приказало начальникам военных баз и боевых командований прекратить предоставлять в открытом доступе прессе и общественности информацию о количестве случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных на конкретных военных объектах.

Пресс – секретарь Пентагона Алисса Фарах (Alyssa Farah) в сообщении, 30 марта опубликованном на сайте военного ведомства, заявила: «Мы постоянно оцениваем и адаптируем не только подход к борьбе с вирусом, но и то, как мы делимся важной информацией о здравоохранении с нашими согражданами».

Однако она отметила, что данные сведения, из соображений оперативной безопасности, будут предоставляться только в самом общем виде, без привязки к военным базам и объектам, формированиям войск и боевым единицам. Они будут включать информацию об общем количестве случаев распространения инфекции, поскольку распространение конкретных сведений позволит противникам США достоверно оценивать уязвимость ВС Америки. При этом пресс – секретарь уточнила, что Пентагон продолжит практику ежедневного оповещения общественности об общем количестве личного состава, инфицированного COVID-19.

Министр обороны США Марк Эспер 26 марта, в интервью агентству Reuters заявил, что военные страны продолжат предоставлять данные об общем числе случаев распространения коронавирусной инфекции в вооружённых силах. При этом глава Пентагона указал, что «некоторая информация, относящаяся к конкретным случаям» борьбы с пандемией, будет носить конфиденциальной характер, чтобы не ставить под угрозу «оперативную безопасность» войск.

Он подчеркнул, что МО будет предоставлять только «агрегированные цифры» и сказал, что Пентагон не собирается «уточнять эти данные, поскольку они могут раскрыть информацию» о том, где уязвимость войск возрастает быстрыми темпами и они могут подвергаться большей угрозе со стороны вероятного противника. Таким довольно замысловатым образом министр обороны попытался объяснить причины засекречивания сведений о распространении коронавируса в ВС США. Какой именно информации будет придан конфиденциальный характер, Эспер не пояснил.


Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»

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