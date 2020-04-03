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ЦАМТО

В соединение связи Амурского объединения ВВО поступили новые станции "Артек"

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KamAZ-43114
Радиостанция Р-166 на базе КамАЗ-43114. Источник: rasu.ru.

ЦАМТО, 2 апреля. В соединение связи общевойсковой армии ВВО, дислоцированное на территории Амурской области, поступила партия новых станций связи Р-166 "Артек".

Радиостанция "Артек", смонтированная на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350, способна обеспечивать радиосвязь при использовании ее как в составе узлов связи, так и автономно. Станция обеспечивает передачу информации в КВ и УКВ диапазонах в аналоговом или цифровом виде по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно на расстояние до 2000 км, в том числе, в условиях активного радиоподавления средствами РЭБ условного противника.

Военнослужащие уже приступили к освоению новых станций в ходе полевого выхода. Расчеты отработают ряд радиотренировок в масштабе армии, в ходе которых будет проверена готовность экипажей к выполнению поставленных задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Р-166
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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