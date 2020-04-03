Испытания пуленепробиваемого покрывала сняли на видео

В США блогер провел испытания пуленепробиваемого кевларового одеяла для защиты человека. Покрывало толщиной более 10 миллиметров расстреливали из пистолетов, автомата и ружей.

Для наглядности эксперимента использовались арбуз, бутылка пива и куриные яйца, с помощью которых можно было легко определить степень пробития кевларовой брони и кинетического удара от пули.

Стрельба велась с расстояния порядка десяти метров. Пуленепробиваемое покрывало уверено выдержало пулю из малокалиберного пистолета, но от удара корка арбуза оказалась частично повреждена, что можно сравнить с гематомой на коже человека.

Пуля, выпущенная из 9-мм пистолета-пулемета, насквозь пробила бронированное одеяло и стоявший за ним арбуз. Отверстие получилось очень аккуратным.

Не выдержало одеяло и выстрела из пистолета калибра .45. Пуля не только пробила одеяло, но и раскрошила арбуз. Такой же результат был получен в результате стрельбы из ружья и револьвера калибра .44 Magnum.

Николай Грищенко