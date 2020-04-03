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ЦАМТО

Севмаш освоил производство подшипников для подруливающих устройств и валопроводов кораблей

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Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Казань" (проект "Ясень-М") на ПО "Севмаш"
Атомный подводный крейсер четвертого поколения "Казань" (проект "Ясень-М") на ПО "Севмаш".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

ЦАМТО, 2 апреля. Севмаш освоил производство подшипников для резервных движителей атомных подводных крейсеров. Кроме того, освоено производство большого числа подшипников для валопроводов кораблей и судов.

На предприятии ведется изготовление и сборка упорно-опорных подшипников резервных движителей подводных кораблей. Здесь применяются новые материалы, которые позволяют двигательному комплексу работать на больших оборотах в агрессивных условиях морской среды. Изделие имеет длительный срок службы и уже установлено на двух подводных кораблях.

Севмаш также является единственным производителем подшипников для валопроводов кораблей и судов в северо-западном регионе России. Многие из этих изделий – разработка специалистов предприятия. Освоено производство подшипников на основе полимеров с применением графитосодержащих материалов, имеется участок наплавки классического износостойкого баббита. Опорно-упорные и опорные подшипники Севмаша устанавливаются на атомные подводные лодки и другие корабли, на гражданские суда, экспортируются в другие страны и позволяют предприятию получать прибыль, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

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Россия
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Севмаш
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