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Российская газета

Корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя

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Источник изображения: rg.ru

Патрульный корабль ВМС Венесуэлы Naiguata затонул после нескольких попыток протаранить круизный лайнер RCGS Resolute в Карибском море. Инцидент произошел в ночь на 30 марта в 13 милях от острова Исла-ла-Тортуга, никто не пострадал. Корпус лайнера, имеющего ледовый класс и предназначенного для круизов в Антарктиду, получил незначительные повреждения.

С 29 марта Resolute под флагом Португалии дрейфовал у венесуэльских берегов. Капитан судна решил сделать остановку по пути в Кюрасао для планового техобслуживания двигателя. Вскоре после полуночи к лайнеру подошел корабль Naiguata, объявил, что судно незаконно находится в территориальных водах Венесуэлы и приказал следовать в порт Пуэрто-Морено.

"В то время, когда капитан лайнера находился на связи с головным офисом в Германии, венесуэльский корабль произвел несколько выстрелов, а затем на скорости приблизился к правому борту RCGS Resolute и протаранил его, - говорится в заявлении компании-судовладельца Columbia Cruise Services. - Naiguata продолжал бить в борт лайнера в явной попытке повернуть его в сторону территориальных вод Венесуэлы"

Из какого оружия были произведены выстрелы, не уточняется. Патрульный корабль Naiguata оснащен 76-миллиметровой пушкой в башне перед надстройкой, двумя 20-миллиметровыми артустановками и парой пулеметов 50-калибра. Кроме того, у экипажа есть стрелковое оружие, пишет The Drive. После нескольких ударов о лайнер корабль ВМС Венесуэлы стал набирать воду и в конечном итоге затонул. RCGS Resolute оставался на месте, пока не убедился, что его услуги не требуется для спасения 44 членов экипажа Naiguata, а затем продолжил путь к Кюрасао, сообщил судовладелец.

Власти Венесуэла назвали инцидент "актом имперской агрессии" и "пиратством". Лайнер "трусливо и преступно бежал с места столкновения, не пытаясь спасти экипаж тонущего судна", говорится в заявлении министра обороны страны Владимира Падрино.

Даже если дрейфующий лайнер оказался в территориальных водах Венесуэлы, столь резкие и решительные действия ВМС страны трудно объяснить.Особенно если учесть, что RCGS Resolute в несколько раз больше Naiguata. Длина пассажирского судна 122 метра, водоизмещение 8445 тонн. Показатели патрульного корабля намного скромнее: 79 метров и 1720 тонн.

Возможно, свою роль сыграл португальский флаг на корме лайнера. С некоторых пор между отношения между Каракасом и Лиссабоном весьма натянуты: португальские власти признали главой государства мятежника Хуана Гуайдо и заморозили венесуэльские активы. Как бы там ни было, в результате инцидента ВМС Венесуэлы потеряли треть патрульного флота.

Naiguata - один из трех патрульных кораблей, построенных для ВМС Венесуэлы в Испании. Контракт предусматривал создание четырех кораблей, но Comandante Eterno Hugo Chávez не был построен из-за политического кризиса в Венесуэле.


Антон Валагин

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Страны
Венесуэла
Германия
Испания
Португалия
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