Индия: Модернизация Су-30МКИ превратит истребитель в основу ВВС

Источник изображения: topwar.ru

Индия стремительными темпами увеличивает и модернизует парк многоцелевых истребителей Су-30МКИ. Так, компания HAL ожидает дальнейших заказов от ВВС Индии на переоснащение Су-30МКИ.

Hindustan Aeronautics Limited – одна из крупнейших индийских авиастроительных компаний, осуществляющая сборку Су-30МКИ по лицензии российской Объединенной авиастроительной корпорации. Общее количество Су-30МКИ, которые по договору с Россией собраны или собираются в Индии – 272 самолета. Выполнение задачи по переоснащению истребителей должно повысить их боевую мощь и превратить Су-30МКИ в основу ВВС Индии.

Недавно HAL обратилась к Министерству обороны Индии за разрешением на сборку 72 самолетов Су-30МКИ на своем заводе в Нашике в штате Махараштра. Стоимость заказа составляет около 5 млрд долларов, а один самолет обходится примерно в 70 млн долларов.

Сейчас HAL ожидает дополнительные заказы от Военно-воздушных сил Индии и рассчитывает в 2020-2021 гг. вновь получить дорогостоящие контракты. Ведь в 2019-2020 гг. у компании был рекордный оборот в 3 млрд долларов. Можно не сомневаться, что и в обозримом будущем компания будет получать заказы от индийских военно-воздушных сил. Ведь Су-30МКИ является одним из основных самолетов, используемых в индийской военной авиации.

В настоящее время в состав Военно-воздушных сил Индии входит 32 эскадрильи Су-30МКИ, при этом командование ВВС говорит о потребности в 42 эскадрильи, чтобы противостоять двойным угрозам со стороны и Пакистана, и Китая. Каждая эскадрилья ВВС Индии имеет в своем составе 18-20 истребителей, всего же в составе индийской авиации в настоящее время насчитывается 260 самолетов Су-30МКИ.

Не так давно в Танджавуре на юге Индии была размещена эскадрилья Су-30МКИ, оснащенная сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Брамос». Перед этим подразделением поставлена задача по защите интересов Индии в регионе Индийского океана. Кроме того, для противодействия возможным угрозам со стороны Пакистана и Китая эскадрильи Су-30МКИ развернуты в Джодхпуре (Раджастхан), Барейли (Уттар-Прадеш), Сирсе (Харьяна), Тезпуре (Ассам), Чабуа (Ассам), Пуне (Махараштра) и Халваре (Пенджаб).

Как видим, эскадрильи развернуты на северо-западном (штаты Пенджаб, Раджастхан, Харьяна) направлении – для противодействия Пакистану, и на северном и северо-восточном направлениях (Уттар-Прадеш и Ассам) для противодействия Китаю.

Источник изображения: topwar.ru

Самолет Су-30МКИ способен выполнять множество функций – от ударных боев в воздухе до стратегической бомбардировки. Он пригоден к полетам в любую погоду и в любое время суток, может наносить удары на суше и на море, днем и ночью. Сейчас Индия планирует оснастить основной самолет своих ВВС многорежимной, гибридной пассивной с электронным сканированием массива радиолокационной системой Ирбис-Э российского производства.

Предполагается, что истребители, оснащенные радарами Ирбис-Э, смогут обмениваться данными со своих датчиков. Это значительно повысит их ситуационную осведомленность, что позволит уничтожать истребители-невидимки противника. Также радар будет устойчивым к создаваемым средствами радиоэлектронной борьбы противника помехам.

Кроме того, командование ВВС рассчитывает установить на самолетах двигатель АЛ-31ФС («Сатурн»), который обладает большей мощностью и более длительным сроком службы, чем АЛ-31ФП, который используется в настоящее время. Новый двигатель повысит выносливость самолетов, а также увеличит их возможности в плане перевозки тяжелых грузов и установки дополнительного вооружения.

Самолеты Су-30МКИ планируется оснастить ракетами Р-37M, обладающими большей дальностью, чем варианты Р-77 и Р-27. Командование ВВС Индии считает, что эти ракеты однозначно дадут преимущество индийской авиации над пакистанскими и китайскими самолетами.

С помощью системы Ирбис-Э ВВС Индии получит и большие возможности для использования Р-37 на дальности до 400 км. Новый радар повысит эффективность ракет против радиолокационных систем воздушной системы раннего предупреждения и контроля.

На самолете планируется развернуть и ракеты класса «воздух-воздух» воздух К-77 с малой дальностью 200 км, но с ракетным радаром, который может обнаруживать истребители противника. Кроме того, Индия продолжает переговоры с Россией о разработке более современной и совершенной версии ракет «Брамос», обладающих большими показателями в плане скорости и маневренности. В Индии вообще считают, что на основе имеющихся версий можно создать гиперзвуковые комплексы.

Таким образом, самолет Су-30МКИ, как полагают в Индии, станет основой ударной мощи Военно-воздушных сил Индии. Парк Су-30МКИ составит 260 самолетов, уже имеющихся на вооружении, и еще 240 самолетов в производстве.

Наконец, ударную мощь индийских ВВС значительно усилят и истребители французского производства Rafale, которые начнут действовать вместе с Су-30МКИ. Военные эксперты считают, что такая комбинация станет смертоносной для противников индийского государства и обеспечит однозначную безопасность воздушного пространства Индии.