Американские разведывательные самолеты RC-12X в Литве

Как сообщает авиационный ресурс "Scramble", на авиабазе Шяуляй в Литве с конца декабря 2019 года дислоцированы два самолета радио- и радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail армейской авиации США. Оба самолета практически ежедневно выполняют разведывательные полеты из Шяуляя к границам Калининградской области России.

Самолет радио- и радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail (американский военный номер 92-13120, серийный номер FE-26) из состава 204-го батальона военной разведки армии США, в настоящее время используемый c авиабазы Шяуляй в Литве для ведения разведки против Калининградской области России. Снимок сделан в декабре 2019 года на испанском аэродроме Рота во время промежуточной посадки данного борта при перелете из США на авиабазу Шяуляй (с) Daniel Ferro / @Gibdan1 (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

Данные самолеты RC-12X имеют американские военные номера 93-00701 (серийный номер FE-36, позывной "YANK 01", ранее имел позывной "GREY 11") и 92-13120 (серийный номер FE-26, позывной "YANK 02", ранее "GREY 33") входят в состав 204-го батальона военной разведки (204th Military Intelligence Battalion) армии США, дислоцированного в Форт-Блисс (штат Техас).

Cамолеты RC-12X являются одной из специальных военных модификаций популярного двухдвигательного турбовинтового легкого самолета Beechcraft Super King Air В200. Самолеты в вариант RC-12X были переоборудованы в 2010-2016 годах из более ранних модификаций RC-12, изначально приобретавшихся американской армией в 1980-е и в первой половине 1990-х годов, головным подрядчиком по переоборудованию, модернизации и эксплуатации RC-12X выступает корпорация Northrop Grumman. Согласно данным "Scramble", сейчас армия США располагает 19 самолетами RC-12X, входящими в состав 204-го и 305-го батальонов военной разведки.