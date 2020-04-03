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В «Сколково» подготовили убийцу Covid-19

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Источник изображения: vpk-news.ru

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович направил руководителям Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и НИИ дезинфектологии письма с просьбой оказать содействие в проведении испытаний антивирусных свойств дезинфицирующей жидкости «Магнарил», разработанной резидентом «Сколково».

Проект по производству дезинфицирующей жидкости «Магнарил» из водопроводной воды путем обработки холодной плазмой и магнитной обработки одобрила экспертная коллегия «Сколково». По информации руководителя разработки Дмитрия Балаболина, действие «Магнарила» успешно тестировалось на бактериях. 

Сведения об антивирусных свойствах аналогичных по способу действия составов с холодной плазмой исследовались только иностранными учеными, в 2018 году были получены положительные результаты. Однако разработок технологического оборудования для производства антисептика на базе холодной плазмы за рубежом не было.

«Впервые лабораторная установка для производства антисептика была сделана нашей командой, на которой тестировалось только его антибактериальное действие. Нам известно об антивирусном действии антисептика на базе холодной плазмы по положительным исследованиям зарубежных коллег в отношении других видов вирусов, а действие против коронавируса требуется проверить в ГНЦ ВБ «Вектор»», - приводит его слова пресс-служба «Сколково».

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