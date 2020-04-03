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Военное обозрение

Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на силы США в Ираке

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Источник изображения: topwar.ru

Иран или его сторонники в Ираке готовят нападение на американские силы и их союзников на территории соседней страны. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп, сделав соответствующую запись в Twitter.

Трамп утверждает, что у США имеются сведения о подготовке иранскими военными, а также силами проиранских группировок в Ираке нападения на американских военных. В случае, если такое нападение произойдет, американский президент обещает, что Иран заплатит за это "высокую цену".

Исходя из имеющихся у нас сведений, мы убеждены, что Иран или поддерживаемые им силы планируют нападение на силы США и/или объекты в Ираке. Если это произойдет, Иран заплатит очень высокую цену!

- написал Трамп.

В Иране отреагировали на заявление американского лидера. По словам руководителя центра стратегических исследований иранской армии генерала Ахмада Резы Пурдастана, в случае, если США предпримут "ошибочные" действия в отношении Ирана, ответ иранской армии не ограничится только территорией Ирака.

Если американцы совершат ошибку в Ираке, то ответ не ограничится иракской территорией. Исследования региона говорят о том, что США не способны создать новый (военный - прим.) фронт

- заявил генерал.

Генерал подчеркнул, что силы сопротивления на территории соседнего Ирака имеют достаточно ресурсов для организации боевых действий против американского контингента и их союзников.

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Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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2 комментария
№1
03.04.2020 08:00
0
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№2
03.04.2020 08:18
Выборы шмыборы, в любой момент повторит войнушку с Ираном в Ираке, до сотни "Томагавков" запустит с авианосителей и лодок и неделю будет по ТВ крутить.
0
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