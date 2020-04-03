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ЦАМТО

ВВС Аргентины получили шестой самолет IA-63 "Пампа-3"

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Источник изображения: Фото: militaryleak.com

ЦАМТО, 2 апреля. ВВС Аргентины приняли на вооружение шестой учебно-тренировочный / легкий боевой самолет IA-63 "Пампа-3", произведенный национальной компанией Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Как сообщило Минобороны Аргентины, IA-63 "Пампа-3" с серийным номером A-705 (1033) стал третьим и последним самолетом второй партии, заказанной компании FAdeA. Он войдет в состав 6-й авиационной бригады ВВС Аргентины (VI Brigada Aerea), размещенной в Тандиле. Наряду с пятью ранее полученными самолетами, он будет использоваться в качестве УТС, а также для патрулирования границ в северных провинциях страны.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года правительство Аргентины одобрило покупку у FAdeA трех дополнительных самолетов IA-63 "Пампа-3" Блок.1 для ВВС страны. Стоимость закупки оценивалась в 901,7 млн. арг. песо (21,9 млн. долл.). Поставку планировалось завершить до конца 2019 года. Первый самолет второй партии был передан ВВС Аргентины в сентябре 2019 года.

Новые самолеты присоединятся к трем ранее приобретенным IA-63 "Пампа-3". Заключение с FAdeA контракта на поставку ВВС страны первых трех УТС IA-63 "Пампа-3" и сопутствующего оборудования правительство Аргентины одобрило в феврале 2018 года. Стоимость продажи составила 30,3 млн. долл.

Первые три IA-63 "Пампа-3" были официально приняты ВВС Аргентины в феврале 2019 года.

В 2019 году FadeA также заключила контракт на поставку двух самолетов IA-63 "Пампа-3" для ВВС Гватемалы, но впоследствии он был аннулирован правительством этой страны. В настоящее время FAdeA стремится найти других зарубежных заказчиков.

Длина оснащенного усовершенствованной силовой установкой Honeywell TFE731-40-2N и цифровой авионики IA-63 "Пампа-3" составляет 10,9 м, размах крыла – 9,7 м. Самолет может развивать максимальную скорость 880 км/ч и отличается от состоящей на вооружении версии "Пампа-2" полностью цифровой "стеклянной" кабиной.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, "Пампа-3" является одним из четырех типов самолетов ВВС Аргентины, которые пригодны к боевому применению, наряду с A-4R (эксплуатация возобновлена после снятия с вооружения истребителей "Мираж-5" и "Мираж-3" в 2015 году), "Пукара" и T-6C+ "Тексан-2". Ранее ВВС Аргентины оценивали различные варианты замены самолетов "Мираж". В 2019 году появилась информация о выборе в качестве преемника FA-50 южнокорейской компании Korean Aerospace Industries (KAI), но эти планы не были реализованы из-за ухудшения экономической ситуации в Аргентине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Южная Корея
Продукция
FA-50
Т-6 Texan-II
Компании
KAI
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