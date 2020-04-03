Войти
Российская газета

Некоторые особенности секретного бомбардировщика B-21 раскрыли в США

337
0
0
Источник изображения: U.S. Air Force

Перспективный бомбардировщик ВВС США B-21 Raider, по всей видимости, не будет выполнять боевые операции на малой высоте. Ранее эксперты высказывали такое предположение, исходя из конструкции летательного аппарата, представленной на эскизах. Теперь же гипотеза получила подтверждение со стороны руководства американских ВВС.

Как пишет портал Aviation Week, сейчас военно-воздушные силы США вступают в обязательный юридический процесс по оценке воздействия нового бомбардировщика на окружающую среду в местах постоянного базирования. В связи с этим военным пришлось предоставить общественности чуть больше информации. "Не предполагается, что B-21 будет использовать учебные маршруты на малой высоте", - говорится в частности на одном из информационных постеров ВВС США.

К слову, ныне стоящий на вооружении бомбардировщик B-2 первоначально тоже задумывался как высотный, но изменение требований в последний момент заставило производителя перепроектировать бомбардировщик, чтобы он мог выполнять миссии и на малой высоте. В результате задняя часть приобрела не простую W-образную форму, а стала напоминать скорее пилу. B-2, как и его предшественники - B-52 и B-1B - нуждается в тренировочных маршрутах на малой высоте. Хвостовая часть B-21 в текущем дизайне напоминает оригинальный вариант B-2.

Также "ожидается, что шум двигателя B-21 будет меньше, чем у B-1B, и примерно такой же или меньше, чем у B-2", - следует из новых данных, предоставленных ВВС США. По мнению автора Aviation Week, это говорит о том, что на B-21 будет использоваться реактивный двигатель без форсажной камеры, как на дозвуковом B-2. На сверхзвуковые B-1B ставятся силовые установки с возможностью форсажа.

Как уже сообщала "РГ", по нынешнему графику первый полет новинки ВВС США запланирован на 2021 год, а принятие на вооружение - на середину 2020-х. Однако многие эксперты, в том числе бывшие американские военные, сомневаются в реалистичности этих сроков.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Проекты
Военные учения
Похожие новости
23.03.2020
Нелетающие крепости: cтратегическую авиацию США сразил глубокий кризис
30.10.2019
"Это провокация": Украина проведет учения на границе с Крымом
25.03.2019
Стратеги нелокального значения: чем угрожают России B-52 близ границ?
05.03.2018
Вашингтон готовится к долгой борьбе с Москвой и Пекином
15.02.2018
Обзор ядерной политики: февраль 2018
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 09:06
  • 3
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 03.04 08:18
  • 2
Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на силы США в Ираке
  • 03.04 08:16
  • 15
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 03.04 07:22
  • 7
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 03.04 05:48
  • 53
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 03.04 05:18
  • 363
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 03.04 04:47
  • 12
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 03.04 04:40
  • 24
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 03.04 04:38
  • 24
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 03.04 03:35
  • 1
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок, а арсенала США - на три
  • 03.04 01:01
  • 1
Минобороны США заказало поставку дополнительных 78 истребителей F-35
  • 03.04 00:42
  • 15
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 02.04 23:18
  • 50
Новый способ ведения боя
  • 02.04 22:56
  • 1
Служба в пандемию: в России стартовал весенний призыв
  • 02.04 22:30
  • 1
Четыре с плюсом: Су-35 вооружили гиперзвуковой ракетой