Военные железнодорожники ЦВО впервые получат беспилотную авиацию

ЦАМТО, 2 апреля. Железнодорожная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Хакасии, впервые получит на вооружение малые беспилотные летательные аппараты "Тахион".

Комплексы БПЛА будут применяться военными железнодорожниками ЦВО на плановых учениях и в ходе выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в качестве средств воздушной разведки. При возникновении чрезвычайных ситуаций в режиме реального времени беспилотники будут обеспечить мониторинг районов очагов лесных и полевых пожаров, мостов и гидротехнических сооружений при паводках, а также использоваться при проведении аварийно-спасательных работ.

Беспилотный летательный аппарат разработан по аэродинамической схеме "летающее крыло" и состоит из планера с системой автоматического управления, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.