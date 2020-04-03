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ЦАМТО

Военные железнодорожники ЦВО впервые получат беспилотную авиацию

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БЛА Тахион
Разведывательный БЛА малого класса "Тахион".
Источник изображения: http://rusvesna.su/

ЦАМТО, 2 апреля. Железнодорожная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Хакасии, впервые получит на вооружение малые беспилотные летательные аппараты "Тахион".

Комплексы БПЛА будут применяться военными железнодорожниками ЦВО на плановых учениях и в ходе выполнения задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в качестве средств воздушной разведки. При возникновении чрезвычайных ситуаций в режиме реального времени беспилотники будут обеспечить мониторинг районов очагов лесных и полевых пожаров, мостов и гидротехнических сооружений при паводках, а также использоваться при проведении аварийно-спасательных работ.

Беспилотный летательный аппарат разработан по аэродинамической схеме "летающее крыло" и состоит из планера с системой автоматического управления, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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