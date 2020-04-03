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Владимир Путин подписал закон о материальной ответственности военных

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

ЦАМТО, 2 апреля. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о материальной ответственности военных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как передает "РИА Новости", закон устанавливает условия и размеры материальной ответственности военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других войсках за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей военной службы имуществу воинской части.

Законом также определяется, что срок привлечения военнослужащего к материальной ответственности будет приостанавливаться на период предварительного расследования или судебного разбирательства. Кроме того, военнослужащему по контракту будет предоставлена возможность возместить ущерб с рассрочкой платежа.

Документ также устанавливает порядок возмещения причиненного ущерба. В частности, военнослужащий не будет привлечен к ответственности за ущерб, причиненный вследствие исполнения приказа командира, в результате правомерных действий, действий или бездействия, связанных с оправданным служебным риском, или действия непреодолимой силы, а также за ущерб, причиненный в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны.

Срок привлечения военнослужащих к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба.

Законом предусмотрено, что к ответственности будут привлекать командиров, не принявших меры к возмещению виновными причиненного ущерба, отмечает "РИА Новости".

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