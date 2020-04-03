В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.

"Да, он остается в строю. И будет в строю", — сказал адмирал на брифинге, имея в виду, что корабль по-прежнему готов к выполнению поставленных перед ним задач.

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер отметил, что в связи с распространением коронавируса в вооруженных силах США не будут приниматься меры, которые сделают невозможными выполнение задач.

"Закрыть вооруженные силы невозможно. У нас есть миссия – защита США и ее граждан, и мы ее выполняем", — сказал министр.

Ранее и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что на авианосце заразились коронавирусом около ста человек, командование ВМС планирует спустить на берег 2700 членов команды.

Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч.