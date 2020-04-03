Войти
РИА Новости

В США остается в строю авианосец, где произошла вспышка коронавируса

296
0
0
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт".
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy /Petty Officer 3rd Class Sean Lyn

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Американский авианосец "Теодор Рузвельт", где произошла массовая вспышка коронавируса, остается в строю, заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкд Гилдэй.

"Да, он остается в строю. И будет в строю", — сказал адмирал на брифинге, имея в виду, что корабль по-прежнему готов к выполнению поставленных перед ним задач.

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер отметил, что в связи с распространением коронавируса в вооруженных силах США не будут приниматься меры, которые сделают невозможными выполнение задач.

"Закрыть вооруженные силы невозможно. У нас есть миссия – защита США и ее граждан, и мы ее выполняем", — сказал министр.

Ранее и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что на авианосце заразились коронавирусом около ста человек, командование ВМС планирует спустить на берег 2700 членов команды.

Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
11.12.2018
Вертолёт SH-60 отгонял неизвестный катер от авианосца "Гарри Трумэн" ВМС США
25.01.2017
Сеть выходит в океан
07.04.2014
Американская система захода на посадку нарушила статут 1983 года
03.03.2014
«Госхоки» на палубе авианосца «Теодор Рузвельт»
01.07.2013
ВМС США тестируют новую систему посадки на авианосец
11.06.2010
Армия США с союзниками провели тренировку ударов по иранским объектам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 09:06
  • 3
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 03.04 08:18
  • 2
Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на силы США в Ираке
  • 03.04 08:16
  • 15
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 03.04 07:22
  • 7
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 03.04 05:48
  • 53
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 03.04 05:18
  • 363
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 03.04 04:47
  • 12
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 03.04 04:40
  • 24
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 03.04 04:38
  • 24
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 03.04 03:35
  • 1
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок, а арсенала США - на три
  • 03.04 01:01
  • 1
Минобороны США заказало поставку дополнительных 78 истребителей F-35
  • 03.04 00:42
  • 15
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 02.04 23:18
  • 50
Новый способ ведения боя
  • 02.04 22:56
  • 1
Служба в пандемию: в России стартовал весенний призыв
  • 02.04 22:30
  • 1
Четыре с плюсом: Су-35 вооружили гиперзвуковой ракетой