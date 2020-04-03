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РИА Новости

США могут построить два новых плавучих госпиталя

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Плавучий госпиталь ВМС США
Плавучий госпиталь ВМС США.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США могут построить два новых плавучих госпиталя и переоборудовать под медицинские нужды еще одно судно, заявил президент Дональд Трамп.

"Мы очень серьезно рассматриваем возможность строительства двух дополнительных кораблей примерно такого же размера", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Он добавил, что уже сейчас ведется "реновация одного большого корабля", который может быть направлен на помощь жителям Нового Орлеана, где в последние дни осложнилась ситуация с коронавирусом.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Нью-Йорк и Лос-Анжелес были направлены два судна-госпиталя из состава ВМС США - Comfort и Mercy. Первому судну 32 года, а второму на год больше. Строительство обоих судов в то время заняло более 10 лет.

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США
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Трамп Дональд
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