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Военное обозрение

Высмеявшим застрявшую в сирийской грязи бронетехнику ВС РФ напомнили об аналогичном случае с MRAP США

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Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе, а также на ресурсах, подконтрольных курдским военно-политическим силам севера Сирии, смакуется эпизод с очередным перекрытием американским контингентом дороги для патрулирования российской военной полиции.

Бронеавтомобили Oshkosh американских войск перекрыли асфальтированную дорогу на севере САР, о чём сообщало ранее «Военное обозрение». В результате российские военные приняли решение обходить «затор» по грунту. Но, как выяснилось, грунт оказался в этом месте слишком влажным и мягким, и российские бронеавтомобили «Тигр» не смогли продолжить движение.

Из материала в Defence Blog:

Российский военный конвой попытался обойти американский контрольно-пропускной пункт и застрял в грязи на поле. Российские "Тигры" и БТР-82А попытались обойти контрольно-пропускной пункт, но застряли в грязи, и их пришлось вытаскивать с помощью "Тайфуна-К".

На страницах социальных сетей курдских пользователей севера Сирии по этому поводу появились ехидные комментарии и насмешки относительно «неспособности» российской бронетехники проходить по бездорожью. Подхватили непонятный «восторг» традиционно и блогеры на Украине. При этом и одним, и другим напомнили, что относительно недавно аналогичный случай произошёл и с американскими бронемашинами. MRAP так же застревали в сирийской грязи и были вынуждены запрашивать помощи, чтобы выехать на дорогу - с применением жёсткой сцепки.

Кстати, в материале упомянутого Defence Blog указывается на «американский контрольно-пропускной пункт». Но при этом не указывается то международное соглашение, по которому США обустраивают КПП в Сирии, а также то, с каких пор перегороженная бронемашинами дорога стала называться пунктом контроля и пропуска.


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