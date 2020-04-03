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В России пообещали «держать под прицелом» всю Европу и США

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Источник изображения: Фото: Владимир Иващенко / ТАСС

Пять из семи атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885 «Ясень», которые должен получить Северный флот Военно-морского флота (СФ ВМФ) России, «в случае необходимости возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, окончательный план развертывания субмарин в Арктике утвержден военным ведомством. Издание напоминает, что АПЛ получат крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые «Циркон». Также новые субмарины смогут держать под прицелом всю Европу, Атлантику и даже восточное побережье США, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В марте издание The Drive написало, что запуск крылатых ракет с субмарин прямо от причальной стенки является еще одним примером интересной и уникальной военно-морской тактики, которую СССР разработал во время холодной войны, а Россия продолжает использовать до сих пор.

В том же месяце ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, написало, что разработка гиперзвуковой ракеты «Циркон» ускорится.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
Арктика
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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