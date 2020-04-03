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Военное обозрение

Разведка США проинформировала Белый дом о занижении Китаем данных по заражённым коронавирусом

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о переданном в администрацию президента США докладе американской разведки. Доклад, как сообщается, посвящён положению дел с заболеваемостью новым коронавирусом в КНР.

Разведкой США утверждается, что власти Китая намеренно занижают число выявленных случаев заражения COVID-19.

В материалах американских СМИ, ссылающихся на «секретный» доклад, говорится буквально следующее:

Китайские данные по заболеваемости коронавирусом нового типа являются подделкой, уровень заболеваемости на самом деле выше.

О том, каким он может быть в реальности, не сообщается.

Напомним, что в китайском Ухане заявили о «победе над эпидемией». Статистика, которую публикует Китай, выглядит на сегодняшний день так: 82724 заражённых (+33 случая за сутки), 3321 летальный исход (показатели смертности – 4,02%).

Для сравнения – в США: 215175 заражённых, смертность 5110 (2,38%).

По официальной статистике США занимают первое место по числу инфицированных новым коронавирусом.

В России число заражённых достигло 2780 человек, а уровень летальности поднялся до отметки в 0,98%.

В целом же на планете число инфицированных COVID-19 приближается к миллиону (более 905 тысяч случаев). Для сравнения: сезонным гриппом ежегодно в мире (по данным ВОЗ) более каждый 7-8-й житель планеты, минимальные показатели смертности при этом составляют около 240 тысяч человек в год.

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Страны
Китай
Россия
США
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