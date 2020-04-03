В Бурятии зенитчики отразили авианалет "противника"

Расчеты зенитных самоходных установок "Стрела-10" соединения морской пехоты Тихоокеанского флотв провели боевые стрельбы на полигоне Телемба в Бурятии.

- "Стрела-10" выполнили пуски зенитных ракет для поражения низколетящих скоростных воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В тренировке участвовали более 50 военнослужащих и десять единиц боевой техники. В ближайшее время зенитчики ТОФ вернуться в пункт постоянной дислокации на Камчатку.

Ранее боевую стрельбу с применением самоходных комплексов "Оса" на полигоне Телемба провели подразделения ПВО соединения морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья.

Юлия Гарднер