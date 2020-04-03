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Российская газета

В Бурятии зенитчики отразили авианалет "противника"

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Боевая машина ЗРК "Стрела-10МН"
Боевая машина ЗРК "Стрела-10МН".
Источник изображения: Министерство обороны России

Расчеты зенитных самоходных установок "Стрела-10" соединения морской пехоты Тихоокеанского флотв провели боевые стрельбы на полигоне Телемба в Бурятии.

- "Стрела-10" выполнили пуски зенитных ракет для поражения низколетящих скоростных воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В тренировке участвовали более 50 военнослужащих и десять единиц боевой техники. В ближайшее время зенитчики ТОФ вернуться в пункт постоянной дислокации на Камчатку.

Ранее боевую стрельбу с применением самоходных комплексов "Оса" на полигоне Телемба провели подразделения ПВО соединения морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья.


Юлия Гарднер

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Продукция
Стрела-10
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