В гарнизоне особого внимания: армия переводит совещания в онлайн

Командиры ушли на самоизоляцию из-за COVID-19. Минобороны минимизировало контакты между военнослужащими из разных подразделений. Все совещания с участием представителей удалённых от штаба гарнизонов переводят в онлайн-формат, а офицеров больше не отправляют в командировки по служебной необходимости, кроме особых случаев. За нарушение требований начальникам грозит дисциплинарное наказание вплоть до увольнения из армии.

Командиры ушли на самоизоляцию из-за COVID-19. Минобороны минимизировало контакты между военнослужащими из разных подразделений. Все совещания с участием представителей удалённых от штаба гарнизонов переводят в онлайн-формат, а офицеров больше не отправляют в командировки по служебной необходимости, кроме особых случаев. За нарушение требований начальникам грозит дисциплинарное наказание вплоть до увольнения из армии.

Сетевые штабы

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, офицеров запрещено направлять за пределы гарнизонов для участия в совещаниях и других мероприятиях. Обсуждение вопросов между представителями разных частей теперь проводят по «военному скайпу» в формате видеоконференций. В ВС за последние годы была создана инфраструктура, которая позволяет работать со всеми картами и документами в электронном виде. В том числе, с секретными.

Устройство современной российской армии таково, что на территории одного военного городка может располагаться, как правило, полк или бригада. Уже с дивизиями всё бывает по-разному — некоторые находятся в одном населенном пункте, а другие разбросаны по нескольким. На уровне армии штаб и подчинённые ему части и соединения всегда располагаются далеко друг от друга. Расстояние между дивизиями, входящими в одно объединение, может составлять сотни километров. И когда командарм собирает совещание, всем его подчинённым — комдивам, комбригам, их заместителям, начальникам служб и т.д. приходится ехать в командировку, иногда довольно далеко. Теперь это запрещено. Все служебные вопросы должны решаться дистанционно.

В центральном аппарате военного ведомства практику видеоконференций используют уже довольно давно. Министр, начальник Генштаба, их заместители регулярно устраивают совещания в Национальном центре управления обороной. В них дистанционно принимают участие представители военных округов и флотов.

Для начальников, которые продолжат вызывать к себе подчинённых, предусмотрены меры дисциплинарного воздействия. Они могут получить выговор или объявление о неполном служебном соответствии. Когда в личном деле военнослужащего записано такое взыскание, то любой проступок, вплоть до двухминутного опоздания, автоматически влечёт за собой увольнение. Есть и более суровое наказание — объявление об утрате доверия. Это само по себе является основанием для расторжения контракта.

Новое распоряжение будут выполнять повсеместно, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин. И не только из-за страха наказания.

— Всем очевидна та ответственность, которая лежит сегодня на начальниках, — сообщил он «Известиям». Если кто-то из них проигнорирует требования, и после таких совещаний начнут выбывать из строя офицеры, в отношении таких командиров возникнут серьёзные вопросы.

Эксперт отметил, что привычка некоторых военачальников собирать подчинённых после рабочего дня и долго им что-то внушать была порочной практикой.

— Совещания в новом формате пойдут только на пользу командирам — они научатся лучше управлять. Тем более, что эта мера не навсегда. А через какой-то срок это позволит оценить, как люди могут работать автономно, — заключил Владислав Шурыгин.

По служебным обстоятельствам

Одними совещаниями превентивные меры не ограничились. Офицеров теперь вообще запрещено отправлять за пределы гарнизона по служебной необходимости. Это касается всех перемещений, связанных с документами и переговорами. Командировки остаются только для особых случаев, когда режимом онлайн не обойтись — например, съездить за молодым пополнением, принять новую технику и т.д. Все военнослужащие, которых направляют в такие поездки, находятся на особом медицинском контроле, сообщили источники «Известий».

Что касается поездок по личной необходимости, то военнослужащий и так не имеет права самовольно покидать пределы части. По действующему уставу, если человек служит, к примеру, в Москве, то чтобы поехать к родственникам в Подмосковье на выходные, он должен спросить разрешения у командира и оставить координаты для связи.

При новых правилах не будет никаких сбоев в военном управлении, уверен доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. По его мнению, напротив, повысится эффективность организации боевой подготовки и повседневной деятельности войск.

— К этому давно пора было прийти, но нынешняя ситуация поспособствовала, — отметил эксперт. — Пока командир доберется до начальника на совещание, потом вернется с него, начнёт своих подчинённых собирать, ставить им задачи — проходит много времени. А после видеоконференции ему не надо никому названивать: я сейчас подъеду, давайте, соберите мне офицеров. Он может, не выходя из кабинета, получить все нужные вводные и тут же приступить к организации работы своих подчинённых.

В прошлом году руководство военного ведомства обратило внимание на привычку некоторых начальников постоянно проводить собрания, в том числе после завершения трудового дня. Поток жалоб офицеров на переработки непрерывно рос. Проверки выявили, что командиры часто собирали совещания ночью, в выходные и праздники. Осенью глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал соблюдать право военнослужащих на личное время. Теперь систематические нарушения распорядка расцениваются как неспособность организовать службу подчиненных.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны ввело особые меры безопасности для участников предстоящего парада Победы. Они регулярно проходят медосмотры и находятся под пристальным наблюдением врачей. А для участвующих в торжественном мероприятии призывников, в том числе прибывших из отдаленных гарнизонов, отменены увольнения. Все оставшиеся до 9 мая дни они могут передвигаться лишь по территории своих воинских частей.