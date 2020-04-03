Конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин отметил 70-летний юбилей

70-летний юбилей отмечает сегодня выдающийся ижевский оружейник Владимир Ярыгин. Конструктор стал автором более 20 проектов военного и гражданского оружия, самый известный из них - самозарядный пистолет Ярыгина.

Оружейник родился в селе Алнаши Удмуртской Республики 1 апреля 1950 года. В 1973 году окончил Ижевский механический институт по специальности "инженер-механик". С 1973 года, во время работы в отделе главного конструктора Ижевского механического завода, разработал произвольные и стандартные самозарядные пистолеты калибра 5,6 миллиметра моделей Иж-34 и Иж-35. В 1979 году их поставили на производство, а в 1986 году заменили на более усовершенствованные модели Иж-34М и Иж35М.

Под его руководством на базе пистолета Марголина разработали пистолет "Марго", газовые пистолеты 6П36, 6П37, Иж-77-8, Иж-77-7,6, Иж-78-7,6.

С 1998 по 2001 год Ярыгин выполнил работы по созданию конструкции, испытаниям и постановке на производство пистолета 6П35, которому в дальнейшем присвоили название "ПЯ" - пистолет Ярыгина. В 2003 году пистолет поставили на вооружение российской армии.

Позже на основе этой модели также под руководством Ярыгина разработали спортивный пистолет "Викинг".

Одно из главных преимуществ ПЯ - надежность практически в любых условиях: при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию, в дождь, пыль и даже при длительном отсутствии чистки и смазки.

Сейчас Владимир Ярыгин по-прежнему ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода.

Яна Шамаева