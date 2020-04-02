Китайское СМИ назвало двигатель, который Россия держит "в секрете"

МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. Военные обозреватели китайского издания Sohu рассказали о тайне, которую российские военные оберегают от Пекина – двухконтурном реактивном двигателе НК-32, который устанавливается на бомбардировщики Ту-160, пишет РИА ФАН.

Издание сообщает, что российские военные оберегают данные о двигателе серьезнее, чем "конструкцию атомной бомбы".

Речь идет о разработке Куйбышевского моторного завода. Как заявила китайская сторона, Москва никогда не делится "секретом" о двухконтурном реактивном двигателе НК-32. Двигатель разработал конструктор Николай Кузнецов. Он также работал над НК-12, который устанавливается "на другое чудо российской дальней авиации" – Ту-95.

По мнению китайских обозревателей, с Ту-160 может конкурировать только американский стратег-невидимка B-2, да и то по совокупности характеристик.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США назвали, чего не хватает российскому Ту-160.