Войти
РИА Новости

Китайское СМИ назвало двигатель, который Россия держит "в секрете"

920
0
0
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Скрынников

МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. Военные обозреватели китайского издания Sohu рассказали о тайне, которую российские военные оберегают от Пекина – двухконтурном реактивном двигателе НК-32, который устанавливается на бомбардировщики Ту-160, пишет РИА ФАН.

Издание сообщает, что российские военные оберегают данные о двигателе серьезнее, чем "конструкцию атомной бомбы".

Речь идет о разработке Куйбышевского моторного завода. Как заявила китайская сторона, Москва никогда не делится "секретом" о двухконтурном реактивном двигателе НК-32. Двигатель разработал конструктор Николай Кузнецов. Он также работал над НК-12, который устанавливается "на другое чудо российской дальней авиации" – Ту-95.

По мнению китайских обозревателей, с Ту-160 может конкурировать только американский стратег-невидимка B-2, да и то по совокупности характеристик.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США назвали, чего не хватает российскому Ту-160.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
НК-12
НК-32
Ту-160
Ту-95
Проекты
ЯО
Похожие новости
30.11.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
12.02.2015
На крыльях - к дальним берегам
24.12.2012
Дальняя авиация: за год до юбилея
06.09.2011
Наш ответ... бразильцам?
21.08.2007
Бомбардировщики залетели в большую политику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:35
  • 44
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 02.04 15:31
  • 3
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе