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РИА Новости

Минобороны Ирака прокомментировало вывод американских войск из страны

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Американские военные о время стрельб на авиабазе Аль-Асад в Ираке
Американские военные о время стрельб на авиабазе Аль-Асад в Ираке.
Источник изображения: U.S. Army / Spc. Derek Mustard

БАГДАД, 1 апр - РИА Новости. Вывод американского военного контингента с ряда иракских баз не отразится на безопасности в стране, ситуацию на земле контролирует иракская армия, заявил РИА Новости в среду официальный представитель министерства обороны Ирака Яхъя Расул.

“Ситуацию на земле контролируют подразделения иракской армии”, - подчеркнул Расул, отметив, что “именно иракская армия сражалась против террористической группировки “Исламское государство” (ИГ*) и освободила иракскую территорию”.

“Уход (американских войск) не окажет никакого влияния… Сегодня мы обладаем достаточным потенциалом и хорошей подготовкой, чтобы преследовать остатки террористических группировок”, - подчеркнул иракский военный представитель.

Расул также сообщил, что на данный момент в рядах иракских ВС не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом COVID-19. Отвечая на вопрос, повлияла ли эпидемия коронавируса на боеспособность террористических группировок и число осуществляемых ими атак, он признал, что “влияние существует”. “Коронавирус оказал некоторое влияние даже на остатки террористических банд, однако основной фактор - это количество проводимых нашей армией антитеррористических спецопераций и превентивных мер”, - отметил он.

В марте действующая в Ираке международная антитеррористическая коалиция во главе с США передала министерству обороны Ирака ряд объектов, где ранее были дислоцированы американские военные. В числе переданных Багдаду объектов - две базы коалиции в северной провинции Найнава (в том числе авиабаза Кайара), авиабаза K-1 в районе города Киркук, а также база Аль-Каим на границе с Сирией.

Представители коалиции ранее сообщили, что в рамках решений о сотрудничестве с партнерами и правительством Ирака в течение 2020 года будут передислоцированы и консолидированы военнослужащие и техника с нескольких иракских баз. Количество точек, где будут дислоцированы силы коалиции в Ираке, сократится. При этом коалиция остается в стране по приглашению правительства Ирака и будет продолжать консультировать и обучать местные силы безопасности.

Ранее глава комитета по безопасности и обороне в иракском парламенте Мухаммад Рида заявил РИА Новости, что вывод американских войск с ряда использовавшихся ими военных баз связан главным образом с решением парламента Ирака о сокращении иностранного военного присутствия в стране.

Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с международной коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

* Террористическая организация, запрещена в России

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Ирак
Иран
Россия
Сирия
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