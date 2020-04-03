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Вестник Мордовии

40 тысяч 5,45-мм автоматов АК-12 поступят в 2020 году в Российскую армию

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Источник изображения: Фото: МО РФ

Новейшие автоматы АК-12 продолжают поступать в общевойсковые и разведывательные подразделения. Об этом сообщает группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

С начала года новые автоматы поступили в общевойсковое соединение Восточного военного округа и в соединение специального назначения Западного военного округа.

5,45-мм автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы.

В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет "вывешенное" цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособление с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40 мм подствольный гранатомет.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа в текущем году предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 40 тысяч единиц 5,45 мм автоматов Калашникова АК-12.

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Россия
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АК-12
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