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РИА Новости

"Камаз" начал производство защитных масок и костюмов для медиков

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Открытие на заводе ОАО "КАМАЗ" линии по производству техники, работающей на газу
Открытие на заводе ОАО "КАМАЗ" линии по производству техники, работающей на газу.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Камаз" начал производство противоэпидемических комплектов из масок и защитных костюмов, бесплатно передаст их медикам Набережных Челнов, говорится в сообщении компании.

"Автогигант наладил производство защитных костюмов и масок: собственными силами "Камаз" отшивает противоэпидемические комплекты для медиков. Пошивочные цеха открыты на каждом заводе, изготовлением средств защиты заняты около 50 человек. Руководители осмотрели производство и приняли решение об использовании спецкостюмов камазовского производства в том числе и в городских клиниках", - отмечается в сообщении.

"Мы можем предложить медикам Набережных Челнов костюмы нашего производства, передать их в клиники безвозмездно. Но мы пока не имеем сертификатов на эту продукцию. Их однозначно нужно оформлять, но на этот процесс уйдет полгода, по нашим расчетам", - сказал глава "Камаза" Сергей Когогин.

По словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, в критической ситуации не до разбирательств в отношении того, сертифицирована ли маска, или нет - "надо надевать и работать".

Компания поставила себе задачу выйти на производство 550 костюмов в сутки, по плану к 9 апреля должны быть готовы 5 тысяч костюмов при том, что, по словам Магдеева, потребность города составляет около 3 тысяч комплектов.

До этого, в марте, автомобильная группа PSA Peugeot-Citroen во Франции была привлечена к производству 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях их нехватки в стране из-за распространения коронавируса.

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Страны
Россия
Франция
Компании
КАМАЗ
Проекты
Медицина
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