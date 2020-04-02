Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать в своей работе боевую технику.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ уточняет порядок применения сотрудниками органов государственной охраны физической силы, специальных средств и оружия. Закон устанавливает, что применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны и привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом для сотрудников органов государственной охраны.

При этом закон оговаривает, что сотрудники ФСО не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в порядке, установленном этим законом.