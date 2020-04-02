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РИА Новости

Производитель бронемашин "Тигр" отказался от иска к байкеру Хирургу

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Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов.
Источник изображения: Пресс-служба байк-клуба "Ночные волки"

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ), производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) ходатайство об отказе от иска, в котором он требовал досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на имя лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдастанова (Хирург).

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, отказ от иска поступил в суд 17 марта. Поскольку к этому времени исковое заявление уже было принято к производству, отказ от иска должен быть рассмотрен на предварительном заседании, назначенном на 13 апреля.

По данным Роспатента, комбинированный товарный знак "Волк" зарегистрирован в 2000 году на ассоциацию байкеров "Ночные волки", которая в 2007 году уступила его Залдастанову. Сейчас правовая охрана действует до 2029 года. Бренд распространяется на четыре класса международной классификации товаров и услуг, в том числе на такие товары, как "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху".

Залдастанов, комментируя в феврале подачу иска, заявил РИА Новости, что удивлен претензиям АМЗ. По его словам, он "совсем не против, чтобы замечательные бронемашины Арзамасского завода имели гордое имя "Волк". Вместе с тем, уточнил лидер "Ночных волков", он не отказывается от этого бренда и никогда не откажется.

Хирург напомнил, что мотоцикл, выпускаемый под брендом "Волк", имеет 20-летнюю историю и получил широкое общественное и экспертное признание. По словам байкера, сейчас ведется работа по разработке и производству мотора двойного назначения под брендом "Волк", который можно будет использовать как для мотоциклов, так и для малой авиации. При этом правообладатель заявил, что он не против, чтобы АМЗ, уникальное предприятие с большим потенциалом, выпускал под именем "Волк" свои автомобили.

ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" производит для нужд силовых ведомств бронированную технику, в частности, бронетранспортеры БТР-82А и специальные бронированные машины ВПК-233136 "Тигр", а также гражданский полноприводный автомобиль "Тигр" 233001.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Волк
Тигр
Тигр БА
Тигр-М
Компании
АМЗ
Роспатент
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