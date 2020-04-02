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РИА Новости

Путин включил Медведева в комиссию по ВТС

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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета "Единой России"
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета "Единой России".
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым включил заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева в состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в состав Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами ... изменение, включив в него Медведева Д.А. - заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания -1 апреля.

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
ИТ
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1 комментарий
№1
02.04.2020 13:57
Цитата, q
председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева
Протиратель штанов безопасности. Его речи пламенные в камнях будут ваять.
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