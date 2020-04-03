"Роскосмос" обсудит проблему запуска спутников обанкротившейся OneWeb после карантина в Европе

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Роскосмос" еще не обсуждал дальнейшие перспективы соглашения с компанией Arianespace по запуску спутников связи OneWeb из-за карантина, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас контракт на пуски аппаратов OneWeb заключен с компанией Arianespace. Ее руководство сейчас находится по домам. Появится на рабочем месте - будем обсуждать", - сообщил Рогозин в "Твиттере".

На минувшей неделе стало известно, что "Роскосмос" скорректирует план запусков в связи с остановкой производства спутников в Европе.

"Дмитрий Рогозин проведет в режиме видеоконференций несколько производственных совещаний. Одно из них будет посвящено развитию орбитальной группировки в интересах экономики страны, второе - по корректировке планов пусков на 2020 г в связи с остановкой производств полезных нагрузок на предприятиях в европейских странах, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации 27 марта.

Как ранее сообщали в госкорпорации, на 2020 год запланировано более 40 пусков российских ракет космического назначения. Пуски будут производиться с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Гвианского космического центра.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В субботу OneWeb объявила о банкротстве.

Согласно пресс-релизу британской компании, являющейся спутниковым оператором, поддерживаемым SoftBank Group Corp, она подала заявление о добровольном банкротстве и намерена продолжить продажу своего бизнеса.

Ходатайство о банкротстве было подано в суд Южного округа штата Нью-Йорк в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве, часть сотрудников подлежит увольнению, отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что усилия компании прилечь дополнительное финансирование на реализацию программ запуска спутников в соответствии с имевшимися планами не увенчались успехом.

В 2019 году "Роскосмос" запустил с космодрома Куру во Французской Гвиане OneWeb первые шесть спутников, с начала этого года было проведено еще два пуска, уже с Байконура, общая численность выведенных аппаратов составляет 74. Примечательно, что третий пуск состоялся всего за неделю до объявления о банкротстве. Всего же планировалось запустить более 672 спутника.

На поиск новых инвесторов и реорганизацию объявившей о банкротстве компании OneWeb уйдет примерно год, считает эксперт Иван Моисеев.

"Я могу говорить, что полгода как минимум, а скорее год. Это по опыту тех больших спутниковых созвездий, которые банкротились ранее, в 90-х годах. Iridium тогда обанкротился, а сейчас работает вполне нормально" - сказал в субботу "Интерфаксу" Моисеев, занимающий должность научного руководителя Института космической политики.

"Наиболее вероятно, что найдется инвестор, который купит этот проект и будет продолжать. Для нас в лучшем случае это будет задержка пусков, пока там разберутся с этим вопросом, в худшем - полная их отмена", - добавил эксперт.

OneWeb - проект создания спутниковой группировки, которая за счёт полного охвата поверхности Земли должна была позволить обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру. Аналогичный проект реализует компания Илона Маска SpaceX. Американцы смогли вывести на орбиту уже 360 аппаратов системы StarLink. Ранее Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере 360 аппаратов, а для среднего - группировка из 720 аппаратов.