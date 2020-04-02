"Страшный сон". Военный обозреватель о заболевших COVID-19 моряках США

МОСКВА, 1 апреля/ Радио Sputnik. Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал действия главы Пентагона, отказавшегося эвакуировать с авианосца "Теодор Рузвельт" моряков, больных COVID-19 .
Об отказе от эвакуации моряков глава американского военного ведомства Марк Эспер заявил в эфире телеканала CBS. Ранее сообщалось, что на борту судна находятся более 70 членов экипажа, зараженных коронавирусом.
По словам Эспера, находящимся на авианосце предоставляется помощь в виде медицинских принадлежностей. В случае необходимости туда будут направлены дополнительные медики, пояснил глава Пентагона.
Как сообщалось, ранее капитан корабля Бретт Крозье отправил армейскому руководству письмо с просьбой о незамедлительной эвакуации.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в беседе с телеканалом "Царьград" прокомментировал действия руководства Пентагона.
По его словам, ему и в страшном сне не представить, что российские военные в подобной ситуации могли бы так поступить, а Сергей Шойгу отказал бы в помощи заболевшим морякам, как это сделал Марк Эспер.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19, свыше 36 тысяч человек скончались.
В США число жертв COVID-19 может составить от 100 тысяч человек (благоприятный сценарий) и до 2,2 миллиона человек (неблагоприятный сценарий). Такие данные следуют из экспертных материалов, которые были обнародованы 31 марта пресс-службой Белого дома.
Ранее радио Sputnik сообщило, что на борьбу с COVID-19 в РФ зарезервировано 1,4 триллиона рублей.