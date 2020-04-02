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РИА Новости

"Страшный сон". Военный обозреватель о заболевших COVID-19 моряках США

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Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт".
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy /Petty Officer 3rd Class Sean Lyn

МОСКВА, 1 апреля/ Радио Sputnik. Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал действия главы Пентагона, отказавшегося эвакуировать с авианосца "Теодор Рузвельт" моряков, больных COVID-19 .

Об отказе от эвакуации моряков глава американского военного ведомства Марк Эспер заявил в эфире телеканала CBS. Ранее сообщалось, что на борту судна находятся более 70 членов экипажа, зараженных коронавирусом.

По словам Эспера, находящимся на авианосце предоставляется помощь в виде медицинских принадлежностей. В случае необходимости туда будут направлены дополнительные медики, пояснил глава Пентагона.

Как сообщалось, ранее капитан корабля Бретт Крозье отправил армейскому руководству письмо с просьбой о незамедлительной эвакуации.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в беседе с телеканалом "Царьград" прокомментировал действия руководства Пентагона.

"С такой гнилой армией, вернее, с армией, у которой гнилая мораль, может справиться какое-нибудь вооруженное пиками племя папуасов, у которых совершенно другая мораль", – уверен Виктор Баранец.

По его словам, ему и в страшном сне не представить, что российские военные в подобной ситуации могли бы так поступить, а Сергей Шойгу отказал бы в помощи заболевшим морякам, как это сделал Марк Эспер.

"Вы знаете, этот случай вызывает "богатые" чувства и размышления о сути американской морали, нравственности и позиций политического и военного руководства, а также вообще о моральном облике людей, которые ставят себя над земным шариком и никакой другой рядышком с собой не ставят", – сказал Баранец.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19, свыше 36 тысяч человек скончались.

В США число жертв COVID-19 может составить от 100 тысяч человек (благоприятный сценарий) и до 2,2 миллиона человек (неблагоприятный сценарий). Такие данные следуют из экспертных материалов, которые были обнародованы 31 марта пресс-службой Белого дома.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на борьбу с COVID-19 в РФ зарезервировано 1,4 триллиона рублей.

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Страны
Россия
США
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Nimitz
Авианосец
Медицина
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