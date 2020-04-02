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Интерфакс-АВН

Десантники в Иваново провели учение по развертыванию полевого госпиталя и дезинфекции

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск во время учений. Архивное фото
Военнослужащие Воздушно-десантных войск во время учений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - На фоне ситуации с распространением коронавируса в России в Ивановской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прошло тактико-специальное учение с отдельным аэромобильным медицинским отрядом, сообщили в среду в Минобороны России.

"К учению было привлечено около 150 военнослужащих и свыше 10 единиц специальной техники", - говорится в сообщении Минобороны.

В ходе маневров аэромобильный медицинский отряд развернул полевой госпиталь. Отделение радиационной, химической и биологической защиты развернуло два поста для обработки техники и личного состава, сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили в среду, что в российской армии сделано 4076 тестирований на коронавирус, заболевших нет.

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