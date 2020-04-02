Десантники в Иваново провели учение по развертыванию полевого госпиталя и дезинфекции

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - На фоне ситуации с распространением коронавируса в России в Ивановской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прошло тактико-специальное учение с отдельным аэромобильным медицинским отрядом, сообщили в среду в Минобороны России.
"К учению было привлечено около 150 военнослужащих и свыше 10 единиц специальной техники", - говорится в сообщении Минобороны.
В ходе маневров аэромобильный медицинский отряд развернул полевой госпиталь. Отделение радиационной, химической и биологической защиты развернуло два поста для обработки техники и личного состава, сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ сообщили в среду, что в российской армии сделано 4076 тестирований на коронавирус, заболевших нет.