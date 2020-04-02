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РИА Новости

Кудрин дал прогноз по снижению ВВП в 2020 году

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации.
Источник изображения: © Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на совещании президента с членами правительства дал оценку, насколько может снизиться ВВП страны в 2020 году на фоне обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

"За две последние недели прогнозы по российской — в том числе — экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину — от трех до пяти процентов, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на восемь процентов".


Алексей Кудрин

По его словам, экономике в этом году может потребоваться господдержка в размере более пяти процентов ВВП. Кудрин напомнил, что в 2009 году государство потратило почти десять процентов ВВП на поддержку экономики, из которых значительная часть ушла на капитализацию банков, компенсацию выпадающих доходов бюджета и помощь бизнесу.

Он отметил, что в нынешних условиях властям придется пойти на нестандартные формы поддержки экономики, в том числе прямые субсидии отдельным отраслям.

Также глава Счетной палаты обратил внимание на то, что во время мирового финансового кризиса в 2009 году средняя цена на нефть была 61 доллар за баррель, а сейчас она существенно меньше.

"Нужно иметь в виду, что, может быть, нам резервный фонд придется чуть больше в этом году потратить, чем, допустим, равномерно его распределять на ближайшие три-четыре года. Конечно, будут иметь значение и займы на рынке, финансовый сектор готов сейчас и часть в виде займов отдать правительству", — заключил Кудрин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Кудрин Алексей
Проекты
2020-й год
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