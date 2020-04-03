Коронавирус уничтожает военное могущество США

Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?

Пресса сообщила сразу о двух американских авианосцах, члены экипажей которых оказались инфицированы новым коронавирусом.

24 марта на борту авианосца "Теодор Рузвельт" было выявлено два моряка, заболевших новым коронавирусом. Спустя два дня их стало уже двадцать пять. Корабль ранее находился с визитом во Вьетнаме, где, видимо, и произошло заражение. Сейчас он идёт на военно-морскую базу Апра-Харбор на острове Гуам в Тихом океане, где встанет на карантин. К тому времени, предположительно, будут заражены минимум сотни членов экипажа.

А 28 марта двое заболевших обнаружились в экипаже авианосца "Рональд Рейган". Следует понимать, что сейчас таких заболевших тоже, скорее всего, десятки. Просто не всех пока выявили. И хотя корабль не в море, а на базе в Йокосуке, в Японии, моряки и на базах достаточно плотно общаются друг с другом. И, судя по всему, это только начало. Таким образом, у идущей в мире пандемии открылось новое измерение.

США, как доминирующая сила в мире, широко применяют военную силу для достижения своих внешнеполитических целей. Есть основания считать, что вскоре эта сила на время будет частично парализована. Пандемия хоть и временно, но становится военно-политическим фактором.

Коронавирус и американские военные

Если посчитать не только масштабное открытое присутствие войск, но и тайные операции, то подразделения ВС США присутствуют в сотнях государств мира, по правде говоря, в большинстве из них. Хоть взводом спецвойск, хоть десятком инструкторов, но есть. Пандемия коронавируса в таких условиях не могла не стать угрозой для американских военных – при таком их распространении в мире защитить каждого от потенциального заражения было невозможно.

И нельзя сказать, чтобы американские военные совсем не готовились к этой проблеме – различные меры предосторожности там стали внедряться довольно давно. В войсках усиливались меры изоляции личного состава от местного населения, заблаговременно начали распространяться средства защиты, инструкции по защите от инфекции. Капелланы (войсковые священники) даже завели специальную войсковую молитву перед лицом инфекции.

Сегодня, при гигантском разбросе войск по планете, в ВС США всего несколько сотен больных. Их количество непрерывно растёт, но темпы далеки от критических. Однако ситуация с моряками на авианосцах показывает, что кое-что американцы упустили, а именно: карантинные меры в экипажах кораблей, члены которых волей-неволей в ходе боевых служб находятся в плотном контакте друг с другом и не могут быть изолированы в значительных количествах. На корабле и места для этого нет, и его способность даже просто осуществлять переход без стоящих вахты матросов под вопросом.

В таких условиях логично бы было тщательно защищаться от возможности заражения личного состава на кораблях, но этого не было сделано. Моряки "Рузвельта" сходили на берег во Вьетнаме, и теперь это "выключило" авианосец из боевого состава до конца карантина. Скученность личного состава на корабле намекает на то, что быстро этот карантин не закончится. Если не удастся остановить распространение инфекции на базе в Йокосуке, то вскоре из строя на время выйдет "Рейган" (вернее, его экипаж).

В настоящее время два американских авианосца несут службу недалеко от Персидского залива, "сдерживая" Иран, через несколько месяцев для них подойдёт срок смены. Если предположить, что экипаж "Рейгана" пострадает от инфекции, а экипаж "Рузвельта" ещё будет на карантине (что вполне реально), то к тому моменту у США останется всего шесть авианосцев типа "Нимиц" (новейший "Форд" пока небоеспособен), включая те, которые на ремонте и перезарядке топлива. То есть не более трёх боеготовых кораблей на все мировые дела (все авианосцы никогда не могут выйти в море одновременно). И не факт, что с учётом масштабов распространения коронавируса в США для них удастся к тому времени набрать хотя бы один здоровый экипаж.

Понимая риски, которые несёт сочетание пандемии и всемирного военного присутствия, министр обороны США Марк Эспер запретил переброски войск на 60 дней, что заморозило ротацию почти 90 000 военнослужащих. При этом американские военачальники уверены, что количество заболевших военных будет расти. И оно, собственно, растёт.

Но заражение моряков ВМС США, способное на время парализовать их деятельность, и заморозка переброски войск, возможно, не единственные факторы, на которые повлияла пандемия.

Американские военные и американские гражданские

В настоящее время США стали мировым лидером по числу заражённых. Главной "уязвимостью" американского государства оказался Нью-Йорк – эти глобалистские ворота Америки во внешний мир. Город, в котором количество заражённых в десятки раз выше, чем в некоторых штатах, и где население демонстрирует полную неготовность переносить происходящее, в отличие от населения других штатов. Более того, "нью-йоркеры" продолжают разбегаться по всей стране, разнося заразу за собой. Дела в Нью-Йорке плохи настолько, что для хранения умерших мобилизуют рефрижераторы. И нет никаких оснований считать, что в ближайшее время что-то наладится.

В таких условиях среди американского населения расползаются слухи об использовании армии США для обеспечения порядка в стране. Якобы военные будут "за спиной у национальной гвардии" и при серьёзных акциях гражданского неповиновения вступят в дело.

Нельзя не признать, что у США богатая история использования войск против населения. И хотя уже много десятков лет ничего такого не было, но люди помнят, и первое паническое видео с эшелоном танков "Абрамс" уже отснято на днях в Лос-Анджелесе случайными прохожими. Правда, это может быть обычной перевозкой техники. Но удивление и опасение у людей вполне настоящие.

С другой стороны, обвал способностей власти лечить больных и обеспечивать жизнь населения вполне может вызвать массовые беспорядки – и Америка помнит и такое тоже.

В таких условиях подготовка военных к операциям в самих США была бы логичным шагом. Точно невозможно сказать, так это сейчас или нет, но это определенно может случиться в будущем. И тогда те части ВС США, которые не сильно пострадали от пандемии, будут скованны операциями по поддержанию порядка на территории самих США, пока другие будут переживать карантин.

Выводы

Вся эта ситуация напоминает приближение к некоторому идеальному шторму для главного инструмента американского влияния в мире – военной мощи. Америка, конечно, не утратит её полностью даже на короткое время, и какой-то ответ возмутителям своих интересов сможет дать в любом случае где угодно в мире.

Однако если развитие эпидемиологической обстановки в войсках и на кораблях будет идти так же, как идёт сейчас, и если негативные прогнозы американских врачей по поводу последствий пандемии в самих США сбудутся, то на некоторое время американская военная машина окажется связана по рукам и ногам. Будучи всё же способной нанести удар по кому угодно, она на время может утратить возможность проведения масштабных операций вне американской территории. Причём возвращение ей этих способностей будет напрямую зависеть не столько от человеческой воли, сколько от распространения заболевания как в ВС США, так и в Америке в целом.

Для недругов и соперников этой страны такая ситуация может дать небольшое по времени, но реальное "окно возможностей" по активным действиям, нежелательным с американской точки зрения. И чем хуже будет ситуация в США, тем более масштабными и длительными смогут быть эти действия.

Александр Тимохин