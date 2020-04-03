В Госдуме хотят перенести День окончания Второй мировой войны

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки о переносе со 2-го на 3-е сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым.

Согласно пояснительной записке проект подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.

По мнению комитета по обороне, предложенная формулировка символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества.

Как подчеркивают авторы документа, победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны. По ее итогам более 300 тыс граждан СССР были награждены орденами и медалями. Они также указывают, что 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза. Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР.