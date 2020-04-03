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В Госдуме хотят перенести День окончания Второй мировой войны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки о переносе со 2-го на 3-е сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым.

Согласно пояснительной записке проект подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.

По мнению комитета по обороне, предложенная формулировка символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества.

Как подчеркивают авторы документа, победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны. По ее итогам более 300 тыс  граждан СССР были награждены орденами и медалями. Они также указывают, что 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза. Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР.

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Страны
Россия
Япония
Персоны
Шаманов Владимир
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