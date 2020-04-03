Войти
Военно-промышленный курьер

Американские летающие цистерны назвали «пороховой бочкой»

275
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

ВВС США сообщили о новой проблеме самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus. У всех 16 летающих танкеров обнаружена утечка топлива.

Эта неисправность отнесена к 1 категории, то есть критическим недостаткам, влияющим на безопасность, разработку и график поставок самолета.

Проблема была впервые обнаружена в июле 2019 года во время испытаний системы дозаправки в воздухе, однако тогда не раскрывалось, что она носит столь серьезный характер, цитирует РГ портал Military.com со ссылкой на пресс-секретаря ВВС капитана Кара Боуси.

При этом известно, что заводы компании в Пьюджет-Саунд, где собирают KC-46 и противолодочные самолеты P-8 Poseidon, остановлены.

Утечка топлива - не единственная проблема самолетов-заправщиков. Ранее у Pegasus зафиксирована некорректная работа систем стыковки с самолетами - заправочная штанга обдирает драгоценное стелс-покрытие с истребителей F-35. Boeing также пришлось устранять неисправности в креплении грузов и сбои в программном управлении «дистанционного видения» - оператор заправки в KC-46 сидит не в хвосте, как обычно, а в передней кабине. Экипажи находят в новеньких самолетах мусор, болты и забытые рабочими инструменты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
P-8 Poseidon
КС-46
Компании
Boeing
Похожие новости
13.11.2017
Определены параметры оборонного бюджета США на 2018 финансовый год в размере 700 миллиардов долларов
24.04.2014
Пентагон сократит финансирование авиационных программ
13.11.2013
Производство военной авиации будет сокращаться
05.08.2013
«Супер Тукано» и Ми-17 стали жертвой американских сенаторов
14.02.2012
Сингапур в ближайшее время планирует закупить три типа военных самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 09:06
  • 3
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 03.04 08:18
  • 2
Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на силы США в Ираке
  • 03.04 08:16
  • 15
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 03.04 07:22
  • 7
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 03.04 05:48
  • 53
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 03.04 05:18
  • 363
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 03.04 04:47
  • 12
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 03.04 04:40
  • 24
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 03.04 04:38
  • 24
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 03.04 03:35
  • 1
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок, а арсенала США - на три
  • 03.04 01:01
  • 1
Минобороны США заказало поставку дополнительных 78 истребителей F-35
  • 03.04 00:42
  • 15
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 02.04 23:18
  • 50
Новый способ ведения боя
  • 02.04 22:56
  • 1
Служба в пандемию: в России стартовал весенний призыв
  • 02.04 22:30
  • 1
Четыре с плюсом: Су-35 вооружили гиперзвуковой ракетой