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Ученые разработали общие принципы стелс-технологий нового уровня

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Американский бомбардировщик-невидимка F-117
Американский бомбардировщик-невидимка F-117.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/ Staff Sgt. Aaron Allmon II

Международный коллектив ученых из НИТУ «МИСиС», НТЦ УП РАН и Политехнического университета Турина (Италия) разработали «теорию невидимости»: принципы, которые позволят объектам пропускать сигналы радаров насквозь, не выдавая местоположение. При этом благодаря снижению количества материала для стелс-покрытия стоимость такой маскировки будет существенно ниже. Статья о разработке опубликована в журнале Optics Express.

При детектировании объекта при помощи радара на него посылается волновой сигнал, и на основании отраженной волны определяется местоположение объекта. Современные методы стелс-маскировки направлены на то, чтобы отраженная от объекта волна поглощалась маскирующим покрытием, минимизируя отклик для радара. Но одно лишь покрытие само по себе неспособно свести этот отклик к полному нулю из-за совокупности факторов: геометрии поверхности, высокой скорости движения, прогрессивных высокочувствительных методов локации, неэффективности поглощения стелс- покрытия.

Международный коллектив ученых из НИТУ «МИСиС» и Политехнического университета Турина (Италия) в рамках сотрудничества по проекту ANASTASIA предложили принципиально новый вариант стелс-маскировки, которая позволит направленному на объект сигналу радара не отражаться, не поглощаться, а просто проходить насквозь, как будто никакого объекта нет. Такой метод маскировки основан не на создании маскирующего покрытия, а на изменении конфигурации всей системы объекта.

«Стелс-маскировка, используемая сегодня, далека от совершенства. Такое покрытие дорогостоящее, а для более эффективной работы ему нужна максимально ровная поверхность – в результате в самолетах, например, приходится жертвовать аэродинамическими характеристиками аппарата. При этом поглощаемый сигнал все равно создает “тень” – небольшой отклик, который могут засечь более совершенные системы локации. Задачей нашего коллектива стало “научить” объекты не отражать сигнал, а пропускать его насквозь благодаря возбуждению особого состояния электромагнитных полей», – комментирует Алексей Башарин, руководитель проекта со стороны НИТУ «МИСиС».

Согласно разработанной теории, электрический момент, возбуждаемый в системе в момент попадания на нее сигнала радара, компенсируется тороидальным моментом. Такого эффекта можно достичь благодаря использованию метаматериала – материала с искусственно созданной периодической структурой. Однако существуют также и другие дипольные моменты, которые возникают как в самом скрываемом объекте, так и в покрытии. И каким образом скрывать такие системы, было не совсем понятно.

«Невидимость объекта была предсказана еще теоремами Девани – Вульфа. Мы, в свою очередь, развили эту идею для дипольных моментов, которые, как кирпичики, формируют отклик стелс-объекта, и разработали для них обобщенную теорему невидимости и превратили ее в математическую модель», – добавляет Алексей Башарин.

Примечательно, что технология может распространяться на объекты любых размеров: не только для крупной военной техники, но и для микро- и наноразмерной электроники. В дальнейшем коллектив планирует расширить модель для компенсации не только электрического, но и магнитного момента. Это будет актуально, например, для стабилизации квантовых точек в открытых резонаторах.

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Страны
Италия
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