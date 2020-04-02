Яндекс начал рассчитывать индекс самоизоляции населения России на уровне городов по шкале от нуля до пяти. Пока индекс работает только для городов-миллионников.

Яндекс рассчитывает индекс по обезличенному сравнению существующих данных об использовании приложений компании, связанных с поездками, с промежутком времени до пандемии коронавируса. Нулю соответствует уровень часа пик в будний день, пяти — глубокой ночи, когда большинство пользователей сервисов спят. Соответственно, чем ниже индекс, тем хуже люди самоизолируются.

Москва имеет индекс самоизоляции на уровне 2,9, а Санкт-Петербург — 3,0. Максимальный рейтинг в списке — 3,2 — у Перми, Красноярска и Челябинска, минимальный — 2,6 — у Краснодара.

Помимо крупных российских городов, Яндекс включил в список Ереван, Минск и Нур-Султан.

Данные Яндекс. Источник: Яндекс

Сейчас Яндекс собирает такие же данные для городов крупнее 100 тыс. человек, в дальнейшем в компании обещают запустить рейтинг городов с населением более 50 тыс. человек.

Сейчас в 177 странах мира насчитывается более 725 тыс. случаев заражения этой инфекцией. 90% всех случаев приходятся на семь стран — США, Италию, Китай, Испанию, Германию, Францию и Иран. При этом в Китае, откуда и пошел вирус, отмечается значительное снижение эпидемии. Всего с конца 2019 года от коронавирусной инфекции погибли 34 тыс. человек, вылечились более 152 тыс. человек. В России всего насчитывается 1836 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 пациентов погибли, 64 — вылечились.

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Святослав Иванов