В России придумали, как повысить безопасность пулевой стрельбы

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали материал для щитов в тире, который предотвращает рикошет и разрушение пули, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Инженеры ДГТУ под руководством профессора кафедры "Строительные материалы" ДГТУ, д.т.н. Любови Моргун предложили использовать изделия из фибропенобетона в качестве пулепоглощающей антирикошетной облицовки. Фибропенобетон – легкий бетон, армированный дисперсными волокнами, он сочетает прочность с высокой вязкостью разрушения, безопасен и легок в производстве.

Пуленепробиваемый материал из ДГТУ Источник изображения: © Фото : пресс-служба ДГТУ

Щиты из фибропенобетона обладают высокой энергоемкостью разрушения при воздействии ударных и взрывных нагрузок. Применение таких щитов повышает безопасность людей при стрельбе – пористая структура фибропенобетонов предотвращает разрушение пуль на осколки и минимизирует выделение соединений свинца.

"Традиционные щиты, предназначенные для проведения стрельбищ, это сложные и дорогие сооружения, к тому же, не всегда безопасны для людей. Замена традиционных щитов на фибропенобетонные позволит улучшить санитарно-гигиенические условия внутри тира за счет снижения концентрации свинцовой пыли в воздухе и практически полностью исключить случаи рикошета", - рассказал автор инновации, аспирант кафедры "Строительные материалы" ДГТУ Денис Вотрин.

По оценкам исследователей, стоимость одного кубометра фибропенобетона составит в среднем 10-15 тысяч рублей. Это примерно в 3-4 раза ниже чем стоимость щитов бронирования, используемых в тирах. Этот материал легче производить и транспортировать. Пазогребневая форма составного блока существенно облегчит монтаж: собрать пулезащитную стену можно в довольно короткий срок без помощи квалифицированных рабочих. Кроме того, технология изготовления таких изделий также позволяет утилизировать их для повторного использования.

Разработанный в ДГТУ материал уже прошел успешную апробацию в стрелково-стендовом комплексе военно-охотничьего общества Северо-Кавказского военного округа Ростова-на-Дону и получил одобрение специалистов-практиков. Разработка защищена российским патентом.