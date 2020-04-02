Войти
РИА Новости

В России придумали, как повысить безопасность пулевой стрельбы

440
0
+1
Спортсмен стреляет по мишеням из пистолета
Спортсмен стреляет по мишеням из пистолета.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали материал для щитов в тире, который предотвращает рикошет и разрушение пули, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Инженеры ДГТУ под руководством профессора кафедры "Строительные материалы" ДГТУ, д.т.н. Любови Моргун предложили использовать изделия из фибропенобетона в качестве пулепоглощающей антирикошетной облицовки. Фибропенобетон – легкий бетон, армированный дисперсными волокнами, он сочетает прочность с высокой вязкостью разрушения, безопасен и легок в производстве.

Пуленепробиваемый материал из ДГТУ

Источник изображения: © Фото : пресс-служба ДГТУ

Щиты из фибропенобетона обладают высокой энергоемкостью разрушения при воздействии ударных и взрывных нагрузок. Применение таких щитов повышает безопасность людей при стрельбе – пористая структура фибропенобетонов предотвращает разрушение пуль на осколки и минимизирует выделение соединений свинца.

"Традиционные щиты, предназначенные для проведения стрельбищ, это сложные и дорогие сооружения, к тому же, не всегда безопасны для людей. Замена традиционных щитов на фибропенобетонные позволит улучшить санитарно-гигиенические условия внутри тира за счет снижения концентрации свинцовой пыли в воздухе и практически полностью исключить случаи рикошета", - рассказал автор инновации, аспирант кафедры "Строительные материалы" ДГТУ Денис Вотрин.

По оценкам исследователей, стоимость одного кубометра фибропенобетона составит в среднем 10-15 тысяч рублей. Это примерно в 3-4 раза ниже чем стоимость щитов бронирования, используемых в тирах. Этот материал легче производить и транспортировать. Пазогребневая форма составного блока существенно облегчит монтаж: собрать пулезащитную стену можно в довольно короткий срок без помощи квалифицированных рабочих. Кроме того, технология изготовления таких изделий также позволяет утилизировать их для повторного использования.

Разработанный в ДГТУ материал уже прошел успешную апробацию в стрелково-стендовом комплексе военно-охотничьего общества Северо-Кавказского военного округа Ростова-на-Дону и получил одобрение специалистов-практиков. Разработка защищена российским патентом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
10.11.2016
Минобороны подготовило атлас морских карт восточной части Финского залива
29.12.2015
Производство кораблей в интересах Минобороны РФ составляет 75% портфеля заказов ОСК
10.09.2010
Куда подует "Мистраль"?
27.01.2010
Компания "Сухой" выполнила гособоронзаказ 2009 г.
11.01.2009
Истребитель Су-35, предназначенный для ВВС РФ, планируется испытать в 2010 году
24.01.2007
Россия и Индия пока не планируют подписывать новые крупные контракты на поставки военной техники – Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:31
  • 3
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»