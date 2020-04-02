Нарушителей западных границ встречают С-400

Расчеты ПВО Балтийского флота приступили к учениям по отражению нападения с воздуха условного противника.

В рамках командно-штабной тренировки будут отработаны вопросы прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов крылатых ракет и авиации, совершающей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей.

В общей сложности к плановому мероприятию боевой подготовки привлечено более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники соединения ПВО БФ. В их числе – зенитные ракетные системы С-400, С-300 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

Командно-штабная тренировка продолжится имитационными стрельбами расчетов зенитных ракетных систем, направленными на отработку действий по отражению ударов, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Кроме того, радиотехнические подразделения ПВО БФ, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, выполнят нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)