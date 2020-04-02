Войти
Военно-промышленный курьер

Нарушителей западных границ встречают С-400

450
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Расчеты ПВО Балтийского флота приступили к учениям по отражению нападения с воздуха условного противника.

В рамках командно-штабной тренировки будут отработаны вопросы прикрытия наземных объектов и инфраструктуры от ударов крылатых ракет и авиации, совершающей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей.

В общей сложности к плановому мероприятию боевой подготовки привлечено более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники соединения ПВО БФ. В их числе – зенитные ракетные системы С-400, С-300 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

Командно-штабная тренировка продолжится имитационными стрельбами расчетов зенитных ракетных систем, направленными на отработку действий по отражению ударов, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Кроме того, радиотехнические подразделения ПВО БФ, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, выполнят нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
31.12.2019
Синьхуа (Китай): «Тор-М2» — новый «щит» российской ПВО малых высот
06.06.2018
Ни шагу назад. Как Россия укрепляет оборону западных рубежей
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
21.03.2017
Крепость Крым
21.11.2012
Непробиваемый «Панцирь»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:31
  • 3
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»