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Военное обозрение

США назвали условие предоставления помощи Турции в конфликте с Сирией

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Турции в ее противостоянии с правительственными силами Сирии в провинции Идлиб при условии, что турецкие власти примут решение о неразмещении на территории страны российских зенитных систем С-400 "Триумф". Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

По словам постпреда США, Вашингтон готов помочь Анкаре дать отпор "сирийской агрессии", осуществляемой при помощи России, но только при условии, что Турция "уберет" со своей территории российские системы ПВО С-400.

Мы надеемся, что Турция сможет дать отпор сирийской агрессии при поддержке России, в результате которой были убиты многие турецкие солдаты. Мы надеемся, что сможем собрать пакет помощи Турции. Мы надеемся, что Турция не будет размещать в своей стране российскую систему ПВО - она сдерживает потенциал, который мы им можем предоставить для противостояния сирийской агрессии

- заявила Хатчинсон, добавив, что надеется на то, что Турция уберет систему ПВО, которая находится в самом центре Анкары.

Напомним, что ранее Турция запросила военной помощи у США в противостоянии с правительственной армией Сирии в провинции Идлиб, где сирийские силы начали выбивать протурецкие группировки, контролировавшие территорию провинции. Известно, что Анкара запрашивала размещение на границе с Сирией американских комплексов ПВО Patriot для установления беспилотной зоны над Идлибом, боеприпасы и другую помощь.

В настоящее время в провинции действует режим прекращения огня, который периодически нарушается боевиками незаконных военных формирований. Неизвестно что задумала Турция, но переброска сил и средств в Идлиб не прекращается.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
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