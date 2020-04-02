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Российская газета

Ракета с турецкого фрегата рухнула на землю в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Дежурящие у ливийского побережья турецкие боевые корабли начали применять имеющееся у них на борту вооружение. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, в Сети появились фотографии упавшей в районе города Сабрата зенитной ракеты средней дальности SM-1MR американского производства.

"Эту находку можно считать прямым доказательством того, что фрегаты ВМС Турции не только сопровождают идущие в Ливию транспортные суда с оружием и боевой техникой, но и начали охоту за воздушными целями, которые, по мнению их экипажей, представляют какую-то опасность. По всей видимости, огонь был открыт по ударному беспилотному аппарату CH-4 Wing Loong II производства КНР. Из двух выпущенных ракет одна поразила цель или самоликвидировалась, а вторая просто упала на землю. Официальная информация по этому поводу пока не обнародована", - рассказал он.

RIM-66E являются основными средствами противовоздушной обороны турецких фрегатов типа G - модернизированных бывших американских кораблей типа Oliver Hazard Perry.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Ливия
США
Турция
Продукция
Pterodactyl I
SM-2
СН-4
Проекты
Oliver Hazard Perry
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