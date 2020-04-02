Ракета с турецкого фрегата рухнула на землю в Ливии

Дежурящие у ливийского побережья турецкие боевые корабли начали применять имеющееся у них на борту вооружение. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, в Сети появились фотографии упавшей в районе города Сабрата зенитной ракеты средней дальности SM-1MR американского производства.

Turky from ships targets LNA, interesting pic.twitter.com/mP8C0bZrvu — ZOKA (@200_zoka) April 1, 2020

"Эту находку можно считать прямым доказательством того, что фрегаты ВМС Турции не только сопровождают идущие в Ливию транспортные суда с оружием и боевой техникой, но и начали охоту за воздушными целями, которые, по мнению их экипажей, представляют какую-то опасность. По всей видимости, огонь был открыт по ударному беспилотному аппарату CH-4 Wing Loong II производства КНР. Из двух выпущенных ракет одна поразила цель или самоликвидировалась, а вторая просто упала на землю. Официальная информация по этому поводу пока не обнародована", - рассказал он.

RIM-66E являются основными средствами противовоздушной обороны турецких фрегатов типа G - модернизированных бывших американских кораблей типа Oliver Hazard Perry.

Seems miss target but maybe second hit pic.twitter.com/vfupuRVpX8 — ZOKA (@200_zoka) April 1, 2020

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев