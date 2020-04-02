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Российская газета

Подлодки Северного флота переделают под новые ракеты

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Источник изображения: rg.ru

В 2020 году начнется ремонт атомных подлодок Северного флота "Братск" и "Самара". В ходе модернизации субмарины получат возможность использовать крылатые ракеты "Калибр".

- Ожидается, что центр судоремонта "Звездочка" приступит к среднему ремонту и модернизации этих подлодок во второй половине текущего года, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. В пресс-службе "Звездочки" эту информацию комментировать не стали.

"Братск" введен в строй в 1989 году, "Самара" - в 1995. Оба корабля ожидают ремонта с 2008 года. Изначально его планировалось проводить в Северо-Восточном ремонтном центре на Камчатке, но возможностей предприятий Вилючинска оказалось недостаточно. В 2014 году субмарины были доставлены лихтеровозом по Северному морскому пути в Мурманскую область.

В зависимости от объемов финансирования ремонт кораблей продлится три-пять лет. Как и однотипная АПЛ "Вепрь", подлодки получат на вооружение ракетный комплекс "Калибр". В штатный арсенал субмарин проекта 971 "Щука-Б" входят торпеды и снятые с вооружения крылатые ракеты С-10 "Гранат".

Благодаря особой конструкции винтов и другим новшествам подлодки типа "Щука-Б" являются одними из самых тихих в своем классе. Они предназначены для охоты за подлодками и надводными кораблями противника, охраны российских стратегических ракетоносцев на боевом дежурстве.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-157 Вепрь
Компании
Звездочка
Проекты
2020-й год
971 Щука-Б
Калибр КР
СФ
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