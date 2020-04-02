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ТАСС

Научно-производственные роты "Севмаша" пополнят 70 новобранцев весеннего призыва

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Экипаж подлодки "Александр Невский" в стапельно-сдаточном цехе №55 завода "Севмаш"
Экипаж подлодки "Александр Невский" в стапельно-сдаточном цехе №55 завода "Севмаш".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Еще 200 человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Минобороны

МУРМАНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Научно-производственные роты "Севмаша" в Архангельской области примут на службу 70 из 2000 новобранцев, которые будут призваны весной на Северный флот. Об этом сообщает в среду пресс-служба Северного флота.

"В научно-производственные роты научно-производственного объединения "Севмаш" в городе Северодвинске Архангельской области будет направленно 70 человек, имеющих среднее специальное образование. К мероприятиям, связанным с весенним призывом, всего спланировано привлечь около 2000 граждан", - говорится в сообщении.

Еще 200 человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Министерства обороны Российской Федерации. Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил и в дивизии ракетных кораблей Северного флота в Мурманской и Архангельской областях.

К местам службы первые призывники фактически отправятся не ранее 20 мая. "Практические мероприятия, связанные с работой призывных комиссий непосредственно с призывниками, начнутся не ранее 13 апреля, к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая", - пояснил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов.

На флоте уточняют, что в Республике Коми и Ненецком автономном округе призывные мероприятия в рамках весеннего призыва проводиться не будут в соответствии с законодательством.

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