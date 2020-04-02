У топливозаправщика Boeing KC-46 ВВС США обнаружен критический дефект

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Американский новый топливозаправщик Boeing KC-46 Pegasus, продвигаемый ВВС США на замену устаревшим KC-135 Stratotanker, столкнулся с очередной проблемой. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.

Как оказалось, у топливозаправщика обнаружилась проблема с топливной системой, которую отнесли к первой категории, а это означает, что дефект может привести к потере самолёта или сделать невозможным выполнение задач. Теперь выявленные ВВС проблемы будет устранять Boeing за собственные средства.

По словам представителей ВВС, первые утечки топлива в KC-46 были выявлены ещё в июле 2019 года во время испытаний с дозаправкой в воздухе. Как оказалось, всему виной резервная защита топливной системы, которая оказалась дефектной – на нескольких самолётах топливо было обнаружено между первичным и вторичным барьером топливных резервуаров. Проблемы выявлены у 16 самолётов, семь из которых уже отремонтированы.

Подчеркивается, что это уже пятый дефект 1 класса, обнаруженный у нового топливозаправщика. Ранее сообщалось о том, что у самолета открывались во время полётов замки для удержания грузов на полу. Кроме того, система дистанционного видения RVS, которая позволяла операторам управлять заправочной штангой, опираясь на данные камер и датчиков, искажала изображение, что могло привести к повреждению заправляемого самолета.

Разработка KC-46A ведется с 2012 года на базе грузовой версии лайнера Boeing 767. Самолет сможет развивать скорость до 920 километров в час и совершать полеты на расстояние до 12,2 тысячи километров. KC-46A будет перевозить до 92 тонн топлива. В рамках первого договора Boeing должен поставить военным 34 танкера Pegasus. В общей же сложности ВВС США намерены купить 179 таких самолетов.