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Известия.ru

Исследования показали рост удовлетворенности условиями службы в армии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Количество военнослужащих, удовлетворенных общими условиями в армии, за последний год составило 74%. Об этом свидетельствуют результаты закрытого исследования, оказавшиеся в распоряжении «Известий».

Мониторинг межличностных отношений в коллективах Вооруженных сил России был проведен в январе 2020 года Главным военно-политическим управлением. Результаты показали, что за последние два года число военных, которые удовлетворены своей службой, выросло на 3%. В 2018 году этот показатель составлял 71%.

Опрошенные отметили, что руководство военных частей и политработники уделяют достаточное внимание решению их проблем. Количество таких респондентов составило 82% от общего числа опрошенных.

84% участников исследования положительно оценили морально-психологическую атмосферу в коллективах, а также указали на доверительные и товарищеские взаимоотношения.

Кроме этого, абсолютное большинство (94%) опрошенных отрицают наличие неуставных взаимоотношений в коллективах военных частей.

31 марта в Вооруженных силах РФ указали на рост показателя годности россиян к военной службе за последние пять лет. По итогам 2019 года он составил 77,6%, тогда как в 2012 году был на уровне 69,9%. При этом требования к состоянию здоровья новобранцев ежегодно повышаются. Это связано с высоким уровнем военной подготовки, а также необходимостью осваивать современную боевую технику в самые короткие сроки.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. О том, что весенний призыв не будет перенесен из-за коронавируса, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу 20 марта.

Однако очередной призыв в России в 2020 году пройдет в особых условиях: из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Для новобранцев будет предусмотрено регулярное проведение термометрии — не реже трех раз в сутки. А всех, у кого будут отмечены признаки ОРВИ, немедленно изолируют.

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